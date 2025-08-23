Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Ларисы Долиной поделилась правдой об отношениях в семье
Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли
Хлорсодержащие чистящие составы разрушают пластик оконного профиля
Физиотерапевт утверждает, что эти 5 упражнений с собственным весом помогут вам развить крепкий корпус
Органическая мульча улучшает структуру почвы и подавляет сорняки
Растопите шоколад, добавьте воду и арахисовое масло — готовим мусс без плиты
Историки подчёркивают: Апулия вобрала культуру греков, арабов и норманнов
Российский аппарат Бион-М2 с мышами, комарами и растениями запущен с Байконура
Автоэксперт Славнов назвал пять привычек водителей, ускоряющих износ машины

Розовая соль: модный аксессуар для кухни или дорогая иллюзия пользы

Лечебные свойства гималайской соли не имеют научных доказательств
2:06
Здоровье

Её любят на витринах, в ресторанах и постах о "здоровом образе жизни". Розовая гималайская соль кажется почти магическим продуктом: обещает 84 минерала, очищение организма, улучшение сна и даже защиту от болезней. Но правда куда прозаичнее — перед нами всё тот же хлорид натрия, только с красивым отенком.

Гималайская соль розовая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гималайская соль розовая

Что скрывается в составе

  • 95-98 % массы гималайской соли — это обычный NaCl.

  • Розовый цвет появляется благодаря примесям оксида железа, проще говоря — ржавчине.

  • "84 минерала" действительно присутствуют, но их настолько мало, что для заметного эффекта пришлось бы съесть килограммы соли. Это привело бы не к укреплению здоровья, а к риску гипертонии и перегрузки сердца.

Мифы о здоровье

  • Баланс pH. Организм сам регулирует кислотно-щелочной баланс с помощью лёгких и почек. Ни соль, ни любая еда на этот процесс значимо не влияют.

  • Лечебные свойства. Научных доказательств нет. Всё, что пишут в маркетинговых текстах, остаётся рекламой.

  • Минералы. Их можно спокойно получить из нормального питания: овощей, фруктов, мяса, цельнозерновых.

Риски одинаковы для всех видов соли

Морская, каменная, йодированная или розовая — это всё натрий. Избыток любого вида соли:

  • повышает давление,

  • увеличивает нагрузку на сердце,

  • ведёт к риску инсульта и болезням почек.

ВОЗ рекомендует не более 5 граммов соли в день, и неважно, какой именно.

Красивый, но бесполезный аксессуар

Покупая дорогую гималайскую соль, вы платите не за здоровье, а за внешний вид. Хотите — используйте её для эстетики: красиво смотрится в баночке и на столе. Но верить в её "магическую" силу не стоит. Гораздо полезнее вложить деньги в свежие овощи или качественные продукты.

Уточнения

Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Периодическое голодание по-разному влияет на людей с ожирением и без него — исследование UBCO
Названы причины снижения эффективности автомобильных АКБ
Лечебные свойства гималайской соли не имеют научных доказательств
Зудина призналась, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Табакова
Городские утки выбирают островки в водоёмах, чтобы услышать приближение хищников
Кения стремится продать больше чая на мировом рынке — Kenya News
97 из 100: Дмитриенко и Пересильд проверили совместимость в шоу Натальная карта
Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях
Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.