Розовая соль: модный аксессуар для кухни или дорогая иллюзия пользы

Её любят на витринах, в ресторанах и постах о "здоровом образе жизни". Розовая гималайская соль кажется почти магическим продуктом: обещает 84 минерала, очищение организма, улучшение сна и даже защиту от болезней. Но правда куда прозаичнее — перед нами всё тот же хлорид натрия, только с красивым отенком.
95-98 % массы гималайской соли — это обычный NaCl.
Розовый цвет появляется благодаря примесям оксида железа, проще говоря — ржавчине.
"84 минерала" действительно присутствуют, но их настолько мало, что для заметного эффекта пришлось бы съесть килограммы соли. Это привело бы не к укреплению здоровья, а к риску гипертонии и перегрузки сердца.
Баланс pH. Организм сам регулирует кислотно-щелочной баланс с помощью лёгких и почек. Ни соль, ни любая еда на этот процесс значимо не влияют.
Лечебные свойства. Научных доказательств нет. Всё, что пишут в маркетинговых текстах, остаётся рекламой.
Минералы. Их можно спокойно получить из нормального питания: овощей, фруктов, мяса, цельнозерновых.
Морская, каменная, йодированная или розовая — это всё натрий. Избыток любого вида соли:
повышает давление,
увеличивает нагрузку на сердце,
ведёт к риску инсульта и болезням почек.
ВОЗ рекомендует не более 5 граммов соли в день, и неважно, какой именно.
Покупая дорогую гималайскую соль, вы платите не за здоровье, а за внешний вид. Хотите — используйте её для эстетики: красиво смотрится в баночке и на столе. Но верить в её "магическую" силу не стоит. Гораздо полезнее вложить деньги в свежие овощи или качественные продукты.
Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане.
