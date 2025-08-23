Розовая соль: модный аксессуар для кухни или дорогая иллюзия пользы

Лечебные свойства гималайской соли не имеют научных доказательств

Её любят на витринах, в ресторанах и постах о "здоровом образе жизни". Розовая гималайская соль кажется почти магическим продуктом: обещает 84 минерала, очищение организма, улучшение сна и даже защиту от болезней. Но правда куда прозаичнее — перед нами всё тот же хлорид натрия, только с красивым отенком.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гималайская соль розовая

Что скрывается в составе

95-98 % массы гималайской соли — это обычный NaCl.

Розовый цвет появляется благодаря примесям оксида железа, проще говоря — ржавчине.

"84 минерала" действительно присутствуют, но их настолько мало, что для заметного эффекта пришлось бы съесть килограммы соли. Это привело бы не к укреплению здоровья, а к риску гипертонии и перегрузки сердца.

Мифы о здоровье

Баланс pH . Организм сам регулирует кислотно-щелочной баланс с помощью лёгких и почек. Ни соль, ни любая еда на этот процесс значимо не влияют.

Лечебные свойства . Научных доказательств нет. Всё, что пишут в маркетинговых текстах, остаётся рекламой.

Минералы. Их можно спокойно получить из нормального питания: овощей, фруктов, мяса, цельнозерновых.

Риски одинаковы для всех видов соли

Морская, каменная, йодированная или розовая — это всё натрий. Избыток любого вида соли:

повышает давление,

увеличивает нагрузку на сердце,

ведёт к риску инсульта и болезням почек.

ВОЗ рекомендует не более 5 граммов соли в день, и неважно, какой именно.

Красивый, но бесполезный аксессуар

Покупая дорогую гималайскую соль, вы платите не за здоровье, а за внешний вид. Хотите — используйте её для эстетики: красиво смотрится в баночке и на столе. Но верить в её "магическую" силу не стоит. Гораздо полезнее вложить деньги в свежие овощи или качественные продукты.

Уточнения

Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане.

