Греческий, обычный или питьевой: какой йогурт на самом деле полезнее

Питьевой йогурт часто содержит меньше белка и больше сахара

Разнообразие йогуртов на полках часто вызывает вопросы: чем они отличаются и какой вариант действительно полезнее? Ответ зависит от состава и целей питания.

Греческий йогурт

Технология приготовления. Получается путём процеживания, при котором удаляется значительная часть сыворотки и лактозы.

Состав. Высокая концентрация белка и кальция. В одной порции содержится больше протеина, чем в обычном или питьевом йогурте.

Польза. Дольше сохраняет чувство сытости, подходит для завтраков, перекусов и приготовления соусов.

Обычный йогурт

Состав. Сохраняет больше кальция и витаминов группы B, чем греческий вариант после фильтрации.

Пищевая ценность. Белка меньше, чем в греческом йогурте, но достаточно для ежедневного употребления.

Особенность. При выборе несладкого варианта без добавок становится хорошим источником кальция для повседневного рациона.

Питьевой йогурт

Состав. Чаще всего содержит меньше белка и больше добавленного сахара.

Преимущество. Удобство: легко употреблять на ходу.

Недостаток. Низкая плотность питательных веществ по сравнению с греческим и обычным йогуртом.

Важные нюансы выбора

Все виды йогуртов могут содержать живые культуры, поддерживающие микробиом кишечника, но эффективность зависит от конкретных штаммов и их жизнеспособности.

Количество добавленного сахара способно свести пользу продукта к минимуму.

При покупке важно внимательно изучать состав и отдавать предпочтение натуральным вариантам без лишних добавок.

