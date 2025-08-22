Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс
Яндекс Роботикс: представлен прототип робота-комплектовщика для склада
Ветеринары: кошки больше всего любят почесывания подбородка и между ушами
Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды
Пена для бритья помогает удалить пятна от кофе и сока с обивки автомобиля
Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей

Греческий, обычный или питьевой: какой йогурт на самом деле полезнее

Питьевой йогурт часто содержит меньше белка и больше сахара
1:48
Здоровье

Разнообразие йогуртов на полках часто вызывает вопросы: чем они отличаются и какой вариант действительно полезнее? Ответ зависит от состава и целей питания.

Йогурт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт

Греческий йогурт

  • Технология приготовления. Получается путём процеживания, при котором удаляется значительная часть сыворотки и лактозы.

  • Состав. Высокая концентрация белка и кальция. В одной порции содержится больше протеина, чем в обычном или питьевом йогурте.

  • Польза. Дольше сохраняет чувство сытости, подходит для завтраков, перекусов и приготовления соусов.

Обычный йогурт

  • Состав. Сохраняет больше кальция и витаминов группы B, чем греческий вариант после фильтрации.

  • Пищевая ценность. Белка меньше, чем в греческом йогурте, но достаточно для ежедневного употребления.

  • Особенность. При выборе несладкого варианта без добавок становится хорошим источником кальция для повседневного рациона.

Питьевой йогурт

  • Состав. Чаще всего содержит меньше белка и больше добавленного сахара.

  • Преимущество. Удобство: легко употреблять на ходу.

  • Недостаток. Низкая плотность питательных веществ по сравнению с греческим и обычным йогуртом.

Важные нюансы выбора

  • Все виды йогуртов могут содержать живые культуры, поддерживающие микробиом кишечника, но эффективность зависит от конкретных штаммов и их жизнеспособности.

  • Количество добавленного сахара способно свести пользу продукта к минимуму.

  • При покупке важно внимательно изучать состав и отдавать предпочтение натуральным вариантам без лишних добавок.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс
Яндекс Роботикс: представлен прототип робота-комплектовщика для склада
Ветеринары: кошки больше всего любят почесывания подбородка и между ушами
Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды
Пена для бритья помогает удалить пятна от кофе и сока с обивки автомобиля
Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей
Картридж фильтра для воды нужно менять каждые 2-6 месяцев из-за износа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.