Греческий, обычный или питьевой: какой йогурт на самом деле полезнее

Разнообразие йогуртов на полках часто вызывает вопросы: чем они отличаются и какой вариант действительно полезнее? Ответ зависит от состава и целей питания.
Технология приготовления. Получается путём процеживания, при котором удаляется значительная часть сыворотки и лактозы.
Состав. Высокая концентрация белка и кальция. В одной порции содержится больше протеина, чем в обычном или питьевом йогурте.
Польза. Дольше сохраняет чувство сытости, подходит для завтраков, перекусов и приготовления соусов.
Состав. Сохраняет больше кальция и витаминов группы B, чем греческий вариант после фильтрации.
Пищевая ценность. Белка меньше, чем в греческом йогурте, но достаточно для ежедневного употребления.
Особенность. При выборе несладкого варианта без добавок становится хорошим источником кальция для повседневного рациона.
Состав. Чаще всего содержит меньше белка и больше добавленного сахара.
Преимущество. Удобство: легко употреблять на ходу.
Недостаток. Низкая плотность питательных веществ по сравнению с греческим и обычным йогуртом.
Все виды йогуртов могут содержать живые культуры, поддерживающие микробиом кишечника, но эффективность зависит от конкретных штаммов и их жизнеспособности.
Количество добавленного сахара способно свести пользу продукта к минимуму.
При покупке важно внимательно изучать состав и отдавать предпочтение натуральным вариантам без лишних добавок.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.