Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синтетические и минеральные масла: поведение в жару
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист
Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака
Российский кинокритик Антон Долин* принял гражданство Молдовы
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной

Когда правильно пить воду, чтобы помочь пищеварению, а не навредить

Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие
1:32
Здоровье

Жажда после еды кажется естественной, но врачи предупреждают: привычка запивать пищу водой может мешать нормальному пищеварению.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Как вода влияет на желудочный сок

  • Приём жидкости снижает концентрацию желудочного сока.

  • Кислотность уменьшается, что замедляет расщепление белков и углеводов.

  • Особенно это заметно при употреблении тяжёлых продуктов — мяса, рыбы, бобовых.

В результате пища задерживается в желудке дольше, появляется ощущение тяжести, возможно брожение и вздутие.

Влияние на ферменты и температуру

Некоторые исследования показывают, что вода снижает активность пищеварительных ферментов, делая их менее эффективными.

Если жидкость холодная, это дополнительно замедляет ферментативные процессы и тормозит скорость переваривания.

Дополнительные эффекты

  • Увеличение объёма желудка создаёт чувство переполненности.

  • Появляется риск снижения аппетита, что может привести к нарушению режима питания.

  • Вода не помогает растворять пищу, как иногда считают, а только облегчает её глотание.

Рекомендации специалистов

  • Оптимально пить воду за 20-30 минут до еды.

  • После приёма пищи лучше подождать не менее часа.

  • Если возникает сильная жажда, допустимы несколько маленьких глотков, не больше.

  • При регулярном ощущении тяжести стоит пересмотреть привычку запивания еды.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие
Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист
НАТО у границ: Минск толкают к радикальному решению
Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака
Российский кинокритик Антон Долин* принял гражданство Молдовы
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.