Когда правильно пить воду, чтобы помочь пищеварению, а не навредить

Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие

Жажда после еды кажется естественной, но врачи предупреждают: привычка запивать пищу водой может мешать нормальному пищеварению.

Девушка пьёт воду

Как вода влияет на желудочный сок

Приём жидкости снижает концентрацию желудочного сока.

Кислотность уменьшается, что замедляет расщепление белков и углеводов.

Особенно это заметно при употреблении тяжёлых продуктов — мяса, рыбы, бобовых.

В результате пища задерживается в желудке дольше, появляется ощущение тяжести, возможно брожение и вздутие.

Влияние на ферменты и температуру

Некоторые исследования показывают, что вода снижает активность пищеварительных ферментов, делая их менее эффективными.

Если жидкость холодная, это дополнительно замедляет ферментативные процессы и тормозит скорость переваривания.

Дополнительные эффекты

Увеличение объёма желудка создаёт чувство переполненности.

Появляется риск снижения аппетита, что может привести к нарушению режима питания.

Вода не помогает растворять пищу, как иногда считают, а только облегчает её глотание.

Рекомендации специалистов

Оптимально пить воду за 20-30 минут до еды.

После приёма пищи лучше подождать не менее часа.

Если возникает сильная жажда, допустимы несколько маленьких глотков, не больше.

При регулярном ощущении тяжести стоит пересмотреть привычку запивания еды.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

