Сладкое ни при чем: главная ошибка, из-за которой формируется кариес

Стоматолог объяснил настоящую причину формирования кариеса
Здоровье

Основная причина проблем с зубами связана не с продуктами, а с гигиеной полости рта. О факторах, влияющих на формирование кариеса, в беседе с Pravda.Ru рассказал врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ахмурзаев подчеркнул, что прямой связи между употреблением конкретных продуктов и развитием кариеса нет. По его словам, важнее всего регулярная и правильная гигиена.

"На самом деле основная причина это конечно же отсутствие гигиены, либо плохая гигиена", — пояснил Ахмурзаев.

Он отметил, что при частом употреблении кислых продуктов, таких как лимоны, ананасы или помидоры, может возникать эрозия эмали.

"Частое употребление кислых продуктов, с повышенной кислотностью, может вызывать эрозию эмали. Они будто бы разъедают ее. Поэтому важно, чтобы рацион был сбалансированным", — сказал эксперт.

Стоматолог обратил внимание, что эрозии лечатся так же, как и кариес.

Он также добавил, что сладкое не является непосредственной причиной кариеса. Проблема заключается в том, что углеводистая пища, оставшаяся на поверхности зубов, становится питательной средой для микроорганизмов.

"Сладкое не вызывает кариес как и любая другая еда. Просто отсутствие полноценной гигиены влияет на то что остатки пищи остаются. Углеводистая пища является питательной средой для микроорганизмов которые как раз таки оседают на эмали", — отметил специалист.

По словам Ахмурзаева, именно продукты метаболизма бактерий превращаются в кислоты, которые и повреждают эмаль, формируя кариес.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
