Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нашатырный спирт помогает вывести следы от утюга с одежды за 5 минут
Книгу Симоньян одобрили в церкви, поскольку она может привести людей к вере
Масло уходит после замены из-за уплотнителей и фильтра — автомеханики
Anex: спрос на Турцию из Казани и Екатеринбурга осенью вырос
Самые смертоносные животные Австралии: эти существа убивают австралийцев чаще, чем акулы и змеи
Более 300 тонн выловили в Южной Корее: миллионы на борьбу с нашествием медуз
Муж Анны Хилькевич признался, что в их браке именно актриса проявляет большую ревность
Сардины в масле: готовим вкусные блюда
Скошенные сорняки можно применять как компост или зелёное удобрение

Тайны восприятия: редкое расстройство, при котором мозг отказывается узнавать лица

Врач-кардиолог Симонова: лицевая слепота или прозопагнозия может привести к социальной изоляции
2:31
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Лицевая слепота, известная как прозопагнозия, — это редкое неврологическое состояние, при котором человек способен видеть лица, но не может их узнавать. Это может затрагивать как знакомых, так и собственное лицо. Прозопагнозия диагностируется у 2-2,5% населения планеты.

Зеркальное лето
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зеркальное лето

Как сообщила врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании СбeрЗдоровье Татьяна Симонова, существуют две основные формы прозопагнозии: врожденная и приобретенная.

Врожденная форма может быть вызвана генетическими аномалиями, нарушениями развития нервной системы у плода или родовыми травмами. Приобретенная прозопагнозия развивается после инсульта, черепно-мозговой травмы, энцефалита или болезни Альцгеймера. Она также может быть связана с расстройствами аутистического спектра, при этом зрение, слух и память человека остаются в норме.

При лицевой слепоте мозг способен воспринимать лицо, но не может связать его с информацией в памяти. Иногда лица могут казаться размытыми.

"Без своевременной терапии прозопагнозия может привести к социальной изоляции, а также спровоцировать развитие депрессии или тревожного расстройства", — предупредила Симонова.

Поэтому важно своевременно обратиться к специалисту при первых признаках этого состояния, добавила она.

Для диагностики лицевой слепоты используются различные методы, включая тесты на узнавание лиц, МРТ, КТ, электроэнцефалографию и нейропсихологические тесты, пишет Газета.Ru.

Полное излечение от прозопагнозии встречается крайне редко. Лечение направлено на улучшение качества жизни пациента. Это может включать использование голоса, походки или манеры поведения для распознавания людей, а также работу с приложениями, содержащими базы данных с именами и фотографиями. Дополнительно могут быть рекомендованы упражнения для улучшения зрительной памяти и реабилитации после инсульта или травмы.

Профилактика врожденной прозопагнозии пока не разработана. Чтобы снизить риск развития приобретенной формы, рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно лечить заболевания, которые могут повредить мозг, а также использовать защитные шлемы при занятиях спортом для предотвращения травм головы.

Уточнения

Прозопагно́зия или лицевая агнозия (от др.-греч. πρόσωπον, prósōpon — «лицо» и ἀγνωσία, agnōsía — «неузнавание») — расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Красота и стиль
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Кондитер рекомендует: десерт Крем капучино лучше настаивать ночь в холодильнике
Мята помогает отпугивать мух и муравьев — безопасный способ для детей и животных
Лавровый лист помогает защитить дом от грызунов — зоологи
Анализ 10 тысяч отзывов показал предпочтения российских автолюбителей
Лень: друг или враг? Психолог объясняет, как отличить здоровую лень от опасной
6 масел, стимулирующих быстрый рост волос — научно доказано
Анна Заворотнюк впервые появилась на публике после рождения сына
Отсутствие активности у кошек приводит к ожирению, артриту и стрессу
Спрос на туры в Европу у россиян в 2025 году вырос на 30–50% — РСТ
Экспорт перца из Вьетнама вырос на 29% за 7 месяцев 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.