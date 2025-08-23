Тайны восприятия: редкое расстройство, при котором мозг отказывается узнавать лица

Врач-кардиолог Симонова: лицевая слепота или прозопагнозия может привести к социальной изоляции

Лицевая слепота, известная как прозопагнозия, — это редкое неврологическое состояние, при котором человек способен видеть лица, но не может их узнавать. Это может затрагивать как знакомых, так и собственное лицо. Прозопагнозия диагностируется у 2-2,5% населения планеты.

Как сообщила врач-терапевт, врач-кардиолог медицинской компании СбeрЗдоровье Татьяна Симонова, существуют две основные формы прозопагнозии: врожденная и приобретенная.

Врожденная форма может быть вызвана генетическими аномалиями, нарушениями развития нервной системы у плода или родовыми травмами. Приобретенная прозопагнозия развивается после инсульта, черепно-мозговой травмы, энцефалита или болезни Альцгеймера. Она также может быть связана с расстройствами аутистического спектра, при этом зрение, слух и память человека остаются в норме.

При лицевой слепоте мозг способен воспринимать лицо, но не может связать его с информацией в памяти. Иногда лица могут казаться размытыми.

"Без своевременной терапии прозопагнозия может привести к социальной изоляции, а также спровоцировать развитие депрессии или тревожного расстройства", — предупредила Симонова.

Поэтому важно своевременно обратиться к специалисту при первых признаках этого состояния, добавила она.

Для диагностики лицевой слепоты используются различные методы, включая тесты на узнавание лиц, МРТ, КТ, электроэнцефалографию и нейропсихологические тесты, пишет Газета.Ru.

Полное излечение от прозопагнозии встречается крайне редко. Лечение направлено на улучшение качества жизни пациента. Это может включать использование голоса, походки или манеры поведения для распознавания людей, а также работу с приложениями, содержащими базы данных с именами и фотографиями. Дополнительно могут быть рекомендованы упражнения для улучшения зрительной памяти и реабилитации после инсульта или травмы.

Профилактика врожденной прозопагнозии пока не разработана. Чтобы снизить риск развития приобретенной формы, рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно лечить заболевания, которые могут повредить мозг, а также использовать защитные шлемы при занятиях спортом для предотвращения травм головы.

Уточнения

Прозопагно́зия или лицевая агнозия (от др.-греч. πρόσωπον, prósōpon — «лицо» и ἀγνωσία, agnōsía — «неузнавание») — расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена.



