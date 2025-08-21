Все думают, что это просто сухость кожи: первый признак рака, который 99% людей игнорируют

Дерматологи: незаживающие ранки и растущие пятна могут быть признаком рака кожи

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычное утро обернулось для 43-летней Аманды Андерсон началом тяжёлого испытания. Мать четверых детей заметила на носу крошечное пятно и решила, что это всего лишь сухая кожа. Спустя несколько месяцев она узнала: это был первый признак рака кожи.

Фото: freepik is licensed under public domain Рак кожи

"Я была помешана на защите кожи"

Аманда всегда следила за собой и регулярно пользовалась солнцезащитным кремом.

"Я была буквально помешана на использовании солнцезащитного крема", — призналась она в интервью Daily Mail.

Поэтому диагноз прозвучал для женщины как удар: базальноклеточная карцинома, один из самых распространённых видов рака кожи.

Как всё развивалось

Сначала врачи ограничились назначением крема от сухости кожи. Но пятно не исчезало — напротив, оно стало кровоточить и покрылось коркой. После повторного осмотра диагноз подтвердился, и Аманде пришлось перенести три операции. Сейчас она проходит восстановление.

Пережив испытание, женщина начала активно рассказывать о своей истории в соцсетях:

"Надо быстро действовать, если на теле вдруг появится что-то необычное", — подчёркивает она.

Аманда советует дочерям использовать солнцезащитный крем даже под макияж, напоминая, что вред коже наносится ещё в молодости.

Женщина признаётся: её кожа очень светлая, покрыта веснушками, и загар она переносила плохо. К тому же отец Аманды также боролся с раком кожи и перенёс 17 операций, сообщает "Царьград".

Что должно насторожить

Врачи предупреждают: сигналом для визита к дерматологу могут стать:

незаживающие ранки;

растущие пятна с неровными краями;

изменения цвета, отличающиеся от привычных родинок или веснушек.

При любых подобных симптомах необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

