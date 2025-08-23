Как лень может обернуться вашим врагом: психолог раскрыла неожиданные последствия

Клинический психолог Ольга Уманова из Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» рассказала о пользе и вреде лени.
Эксперт уточнила, что лень — это эволюционный механизм, который помогает экономить энергию, но важно не допускать, чтобы она приносила вред.
Для того чтобы лень не мешала, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, планировать «окна» для отдыха. Учёные советуют делать перерыв на 15 минут каждые 90 минут работы.
"Отдыхайте без гаджетов: игры или соцсети — не отдых. Мозг воспринимает их как работу. Выбирайте медитацию, прогулки или просто лежание с закрытыми глазами", - посоветовала Уманова.
Если лень длится долго, это может быть сигналом о проблемах. Возможные причины: дефицит витаминов, депрессия или гормональный сбой. В таком случае стоит обратиться к врачу, рекомендует Газета.Ru.
Лень — это сложный феномен. Её польза или вред зависят от того, как долго она длится, в каком контексте проявляется и от состояния человека. Полезная лень помогает отдохнуть и дать мозгу возможность работать в фоновом режиме. Однако хроническое бездействие может быть опасным.
Среди тревожных признаков, которые указывают на проблемы, можно выделить чувство вины и тревоги из-за безделья, потерю интереса ко всему, пренебрежение базовыми потребностями и отсутствие удовлетворения после отдыха. Если вы замечаете такие симптомы, это повод обратиться за медицинской помощью.
Лень (также — безде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.
