Даже один бокал запускает обратный отсчет: как алкоголь провоцирует 7 видов рака

Врач Андрей Терешин: алкоголь вызывает как минимум семь видов рака

Многие уверены, что бокал вина "для здоровья" безвреден. Однако врачи предупреждают: любой алкоголь, даже в минимальных дозах, повышает риск онкологических заболеваний.

Где именно возникает опасность

"Алкоголь вызывает как минимум семь видов рака: полости рта, ротоглотки, пищевода, печени, гортани, толстого кишечника и женской молочной железы. Наиболее частыми локализациями рака являются молочная железа у женщин и толстый кишечник у мужчин", — отметил специалист.

Главный канцерогенный фактор здесь — этанол.

Как действует этанол

По словам врача, именно этанол повреждает клетки, делая их более уязвимыми к злокачественным изменениям.

"Этанол повреждает клетки и подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Также он воздействует на женские гормоны, стимулируя клеточную пролиферацию и повышая риск развития рака молочной железы. Если вместе с алкоголем еще и курить табак, степень повреждения тканей увеличится во много раз", — подчеркнул Андрей Терешин.

Опасность даже в первом бокале

Важно понимать: риск возрастает уже с первого эпизода употребления алкоголя. Не существует "безопасной дозы".

Эксперт отмечает, что абсолютно все виды спиртного — от крепких напитков до вина и пива — могут запустить развитие рака. Чем больше человек пьет, тем выше вероятность столкнуться с болезнью, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Пример: два бокала вина в день повышают риск рака молочной железы у женщины на 50%. А если выпивать восемь бокалов ежедневно — риск возрастает уже на 130%.

Работает и обратный принцип

К счастью, снижение потребления алкоголя сразу же снижает угрозу.

"Отказ от алкоголя — это и первичная профилактика рака, которая снижает риск развития онкологии груди у женщин на 25% и рака простаты у мужчин на 60%. Также снижение крепости алкоголя уменьшит риск заболевания раком печени, пищевода, полости рта, горла и других отделов пищеварительного тракта на 50%", — резюмировал Андрей Терешин.

