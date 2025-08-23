Собеседование без ошибок: топ-7 вопросов, которые лучше оставить при себе

HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Собеседование — это двусторонняя беседа, где обе стороны оценивают, насколько они подходят друг другу. Кандидат может задавать вопросы о компании, но важно, чтобы они были правильно сформулированы, своевременны и уместны.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Ниже предложены советы от Юлии Завалкиной, руководителя отдела по работе с персоналом логистического оператора NC Logistic.

1. Избегайте общих вопросов о компании

Не спрашивайте базовую информацию, которую можно найти в открытом доступе. Это может свидетельствовать об отсутствии подготовки.

Вместо этого уточните детали о стратегии развития компании или конкретных проектах, уточняет Газета.Ru.

2. Не начинайте с обсуждения финансовой компенсации

Это может создать впечатление, что деньги для вас — главный приоритет.

Лучше сосредоточиться на том, что вы можете предложить компании, и продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Ожидайте, пока работодатель сам не поднимет тему финансов, и тогда задавайте уточняющие вопросы.

3. Не фокусируйтесь только на своих интересах

Вопросы о частых отпусках или гибком графике в начале собеседования могут оттолкнуть рекрутера.

Работодатель ищет командного игрока, готового вкладываться в общее дело, а не человека, который ставит свои интересы выше всего.

4. Не спрашивайте о негативных отзывах и слухах

Такие вопросы могут быть восприняты как склонность к распространению сплетен и негатива.

Отзывы стоит учитывать при выборе работы, но попытки получить их опровержение на собеседовании нежелательны.

5. Избегайте личных вопросов к интервьюеру

Интересоваться аспектами личной жизни, хобби или семейным положением — нарушение делового этикета.

Сосредоточьтесь на обсуждении рабочих вопросов и избегайте личных тем.

6. Задавайте вопросы, которые демонстрируют ваш интерес

Спрашивайте о возможностях для профессионального роста и обучения.

Узнайте о непосредственных задачах и целях компании.

Уточните информацию о команде и корпоративной культуре.

7. Подготовьтесь заранее

Грамотно подобранные вопросы помогут вам произвести хорошее впечатление и увеличить шансы на получение желаемой должности.

Уточнения

Собеседование — встреча с потенциальным работодателем или его представителем при приеме на работу.

