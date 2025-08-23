Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт перца из Вьетнама вырос на 29% за 7 месяцев 2025 года
ДВФУ и РАН разработают национальный щит против цветения морской воды
Антон Лапенко ушёл из публичного пространства ради переосмысления жизни
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания

Собеседование без ошибок: топ-7 вопросов, которые лучше оставить при себе

HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
2:29
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Собеседование — это двусторонняя беседа, где обе стороны оценивают, насколько они подходят друг другу. Кандидат может задавать вопросы о компании, но важно, чтобы они были правильно сформулированы, своевременны и уместны.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Ниже предложены советы от Юлии Завалкиной, руководителя отдела по работе с персоналом логистического оператора NC Logistic.

1. Избегайте общих вопросов о компании

  • Не спрашивайте базовую информацию, которую можно найти в открытом доступе. Это может свидетельствовать об отсутствии подготовки.
  • Вместо этого уточните детали о стратегии развития компании или конкретных проектах, уточняет Газета.Ru.

2. Не начинайте с обсуждения финансовой компенсации

  • Это может создать впечатление, что деньги для вас — главный приоритет.
  • Лучше сосредоточиться на том, что вы можете предложить компании, и продемонстрировать свои профессиональные навыки.
  • Ожидайте, пока работодатель сам не поднимет тему финансов, и тогда задавайте уточняющие вопросы.

3. Не фокусируйтесь только на своих интересах

  • Вопросы о частых отпусках или гибком графике в начале собеседования могут оттолкнуть рекрутера.
  • Работодатель ищет командного игрока, готового вкладываться в общее дело, а не человека, который ставит свои интересы выше всего.

4. Не спрашивайте о негативных отзывах и слухах

  • Такие вопросы могут быть восприняты как склонность к распространению сплетен и негатива.
  • Отзывы стоит учитывать при выборе работы, но попытки получить их опровержение на собеседовании нежелательны.

5. Избегайте личных вопросов к интервьюеру

  • Интересоваться аспектами личной жизни, хобби или семейным положением — нарушение делового этикета.
  • Сосредоточьтесь на обсуждении рабочих вопросов и избегайте личных тем.

6. Задавайте вопросы, которые демонстрируют ваш интерес

  • Спрашивайте о возможностях для профессионального роста и обучения.
  • Узнайте о непосредственных задачах и целях компании.
  • Уточните информацию о команде и корпоративной культуре.

7. Подготовьтесь заранее

  • Грамотно подобранные вопросы помогут вам произвести хорошее впечатление и увеличить шансы на получение желаемой должности.

Уточнения

Собеседование — встреча с потенциальным работодателем или его представителем при приеме на работу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания
Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти
Алексей Воробьёв публично признался в любви Аиде Гарифуллиной на фестивале Новая волна
Кефирная маска увлажняет волосы и заменяет дорогие кондиционеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.