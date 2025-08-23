Собеседование без ошибок: топ-7 вопросов, которые лучше оставить при себе

Собеседование — это двусторонняя беседа, где обе стороны оценивают, насколько они подходят друг другу. Кандидат может задавать вопросы о компании, но важно, чтобы они были правильно сформулированы, своевременны и уместны.
Собеседование
Ниже предложены советы от Юлии Завалкиной, руководителя отдела по работе с персоналом логистического оператора NC Logistic.
1. Избегайте общих вопросов о компании
Не спрашивайте базовую информацию, которую можно найти в открытом доступе. Это может свидетельствовать об отсутствии подготовки.
Вместо этого уточните детали о стратегии развития компании или конкретных проектах, уточняет Газета.Ru.
2. Не начинайте с обсуждения финансовой компенсации
Это может создать впечатление, что деньги для вас — главный приоритет.
Лучше сосредоточиться на том, что вы можете предложить компании, и продемонстрировать свои профессиональные навыки.
Ожидайте, пока работодатель сам не поднимет тему финансов, и тогда задавайте уточняющие вопросы.
3. Не фокусируйтесь только на своих интересах
Вопросы о частых отпусках или гибком графике в начале собеседования могут оттолкнуть рекрутера.
Работодатель ищет командного игрока, готового вкладываться в общее дело, а не человека, который ставит свои интересы выше всего.
4. Не спрашивайте о негативных отзывах и слухах
Такие вопросы могут быть восприняты как склонность к распространению сплетен и негатива.
Отзывы стоит учитывать при выборе работы, но попытки получить их опровержение на собеседовании нежелательны.
5. Избегайте личных вопросов к интервьюеру
Интересоваться аспектами личной жизни, хобби или семейным положением — нарушение делового этикета.
Сосредоточьтесь на обсуждении рабочих вопросов и избегайте личных тем.
6. Задавайте вопросы, которые демонстрируют ваш интерес
Спрашивайте о возможностях для профессионального роста и обучения.
Узнайте о непосредственных задачах и целях компании.
Уточните информацию о команде и корпоративной культуре.
7. Подготовьтесь заранее
Грамотно подобранные вопросы помогут вам произвести хорошее впечатление и увеличить шансы на получение желаемой должности.
