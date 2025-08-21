Правда о нейтрализации спиртного: миф о защите, который пора забыть

Врач развеяла популярный миф о способе нейтрализовать вред алкоголя

Жирная пища лишь замедляет усвоение алкоголя, но не защищает организм от его вреда. О "пользе" закусок к алкоголю в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Круглова подчеркнула, что влияние жирной закуски ограничивается только замедлением процесса всасывания алкоголя в кровь.

"Жирная еда, жирная закуска может несколько замедлять усвоение алкоголя, но здесь мы не говорим про нейтрализацию вреда, действительно, не так эффективно, не так быстро может всасываться алкоголь", — пояснила эксперт.

По ее словам, это может создавать иллюзию, что алкогольное опьянение наступает менее резко и с меньшей интенсивностью. Однако это не свидетельствует о снижении негативного влияния на организм.

Диетолог также добавила, что алкоголь способен усиливать аппетит и снижать контроль, что нередко приводит к перееданию и употреблению калорийной пищи.

"Нет, все-таки мы не говорим о том, что мы можем каким-то образом нейтрализовать. Нет, все-таки есть даже, скажем так, что алкоголь может несколько повышать аппетит, снижать контроль и может усиливать аппетит", — заключила она.