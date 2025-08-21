Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масла, которые ускоряют рост волос: как короткие пряди становятся длинными
Летняя обрезка стимулирует вторую волну цветения клематисов
Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели на вторичном рынке до 20%
Тыквенный пирог с красным луком и сыром: пошаговый рецепт
Банк России: высокая ключевая ставка укрепила рубль в 2025 году
Китай готовится разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем
Британские специалисты подтвердили преимущество голубоглазых при слабом свете
Учёные нашли в Геркулануме мозг жертвы Везувия, превратившийся в стекло
Повара: замоченный в молоке хлеб удерживает мясной сок внутри котлет

Правда о нейтрализации спиртного: миф о защите, который пора забыть

Врач развеяла популярный миф о способе нейтрализовать вред алкоголя
1:18
Здоровье

Жирная пища лишь замедляет усвоение алкоголя, но не защищает организм от его вреда. О "пользе" закусок к алкоголю в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Алкоголь
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Круглова подчеркнула, что влияние жирной закуски ограничивается только замедлением процесса всасывания алкоголя в кровь.

"Жирная еда, жирная закуска может несколько замедлять усвоение алкоголя, но здесь мы не говорим про нейтрализацию вреда, действительно, не так эффективно, не так быстро может всасываться алкоголь", — пояснила эксперт.

По ее словам, это может создавать иллюзию, что алкогольное опьянение наступает менее резко и с меньшей интенсивностью. Однако это не свидетельствует о снижении негативного влияния на организм.

Диетолог также добавила, что алкоголь способен усиливать аппетит и снижать контроль, что нередко приводит к перееданию и употреблению калорийной пищи.

"Нет, все-таки мы не говорим о том, что мы можем каким-то образом нейтрализовать. Нет, все-таки есть даже, скажем так, что алкоголь может несколько повышать аппетит, снижать контроль и может усиливать аппетит", — заключила она.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Последние материалы
Опасная ошибка в уходе: когда витамин С перестаёт быть полезным
Маринованные огурцы с рябиной: простой рецепт домашней консервации
Ошибки при компостировании: список отходов, которые портят землю
Эксперты: эфирные масла в кошачьем наполнителе могут вызвать раздражение у животного
США признают исключение России из правила о "нерушимости границ": что ждёт Украину?
Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве
Исследование из Китая: калийсодержащая соль снижает риск болезней сердца
OpenAI ведёт переговоры о продаже акций на $6 млрд — The Guardian
ЦБ определил признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах
Экономист назвал предел снижения ключевой ставки в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.