Эти два овоща в одной тарелке — ошибка: любимая закуска превращается в удар по желудку

Огурцы и помидоры при совместном употреблении перегружают ЖКТ
Здоровье

Классический летний салат из огурцов и помидоров знаком каждому. Но, как утверждают специалисты по аюрведе и современным подходам к питанию, это сочетание вовсе не так полезно, как принято считать. Причина — в особенностях переваривания и усвоения этих овощей. 

Салат из огурцов и помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из огурцов и помидоров

Разные свойства продуктов

Огурцы — щелочные, а помидоры — кислые. Вместе они образуют в организме избыточные соли, что может негативно сказаться на обмене веществ.

Несовместимость скоростей переваривания

Помидоры усваиваются быстрее, а огурцы «задерживаются» в желудке. В результате томаты начинают бродить, создавая лишнюю нагрузку на ЖКТ.

Витамины под угрозой

Витамин С из помидоров разрушается ферментами огурцов. Аскорбиназа, содержащаяся в огурцах, нейтрализует полезные свойства томатов.

Газообразование и дискомфорт

Разные ферменты, необходимые для переваривания этих овощей, конфликтуют, что часто вызывает повышенное газообразование.

Нарушение водного баланса

Огурцы обладают мочегонным эффектом, а томаты содержат много воды. При регулярном сочетании может пострадать водно-солевой баланс.

Раздражение слизистой

Кислоты из помидоров усиливают раздражение слизистой желудка. Для людей с гастритом и другими проблемами ЖКТ это особенно опасно.

Снижение усвояемости

Питательные вещества из обоих овощей хуже усваиваются при совместном употреблении. Организм не получает максимальной пользы.

Улучшить ситуацию

Раздельное употребление

Лучше есть огурцы и помидоры отдельно, выдерживая паузу 2–3 часа. Так они принесут максимальную пользу.

Смягчающие ингредиенты

Если отказаться от привычного сочетания сложно, стоит добавить зелень, растительное масло или авокадо. Эти продукты помогают нейтрализовать негативный эффект.

Польза правильной сочетаемости

Знание принципов сочетания продуктов улучшает пищеварение и помогает эффективнее усваивать витамины и минералы.

Уточнения

Сала́т холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
