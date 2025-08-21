Классический летний салат из огурцов и помидоров знаком каждому. Но, как утверждают специалисты по аюрведе и современным подходам к питанию, это сочетание вовсе не так полезно, как принято считать. Причина — в особенностях переваривания и усвоения этих овощей.
Огурцы — щелочные, а помидоры — кислые. Вместе они образуют в организме избыточные соли, что может негативно сказаться на обмене веществ.
Помидоры усваиваются быстрее, а огурцы «задерживаются» в желудке. В результате томаты начинают бродить, создавая лишнюю нагрузку на ЖКТ.
Витамин С из помидоров разрушается ферментами огурцов. Аскорбиназа, содержащаяся в огурцах, нейтрализует полезные свойства томатов.
Разные ферменты, необходимые для переваривания этих овощей, конфликтуют, что часто вызывает повышенное газообразование.
Огурцы обладают мочегонным эффектом, а томаты содержат много воды. При регулярном сочетании может пострадать водно-солевой баланс.
Кислоты из помидоров усиливают раздражение слизистой желудка. Для людей с гастритом и другими проблемами ЖКТ это особенно опасно.
Питательные вещества из обоих овощей хуже усваиваются при совместном употреблении. Организм не получает максимальной пользы.
Лучше есть огурцы и помидоры отдельно, выдерживая паузу 2–3 часа. Так они принесут максимальную пользу.
Если отказаться от привычного сочетания сложно, стоит добавить зелень, растительное масло или авокадо. Эти продукты помогают нейтрализовать негативный эффект.
Знание принципов сочетания продуктов улучшает пищеварение и помогает эффективнее усваивать витамины и минералы.
Сала́т — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.