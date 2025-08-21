Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарик Андреасян показал кадры из экранизации сказки Пушкина
Дизайнеры перечислили бюджетные стили для оформления участка
Контрастные процедуры помогут восстановить организм после тяжёлой тренировки
Частый полив и глубокая перекопка вредят растениям и урожаю, говорят специалисты
Учёные обнаружили космические тоннели, соединяющие Солнце с другими областями Галактики
Учёные доказали, что условия жизни в детстве влияют на здоровье спустя десятилетия
Fisherman-chic: тренд, который сочетает утилитарный стиль и морскую романтику
Секреты комфорта: чем аэропорт Менорки опередил Ригу и Варшаву
Французский жим со штангой назван ключевым упражнением для роста трицепса

Еда, которая заменяет аптеку: эти продукты очищают сосуды тише лекарств — и работают дольше

Кардиологи назвали продукты, которые укрепляют сосуды и снижают холестерин
2:25
Здоровье

Когда речь заходит о здоровье сосудов, мы чаще всего думаем о лекарствах. Но природа позаботилась о нас не хуже фармацевтов — есть продукты, которые мягко и системно укрепляют сосуды, не вызывая побочных эффектов.

Полезные продукты на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезные продукты на столе

Чеснок — природный защитник

Чеснок — чемпион среди природных средств. Благодаря аллицину он делает сосуды более эластичными, снижает воспаление и помогает уменьшить уровень «плохого» холестерина. А это значит — меньше бляшек и лучшее кровообращение.

Льняное семя для давления и сердца

Льняное семя богато омега-3 и клетчаткой. Оно помогает нормализовать давление и снижает уровень триглицеридов, что в итоге защищает сердце.

Цитрусовые и их флавоноиды

Цитрусовые, особенно грейпфрут, полны флавоноидов. Они укрепляют стенки сосудов, регулируют сахар в крови и улучшают липидный профиль.

Свёкла — источник нитратов

Свёкла славится содержанием нитратов. Она расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию и снимает лишнюю нагрузку с сердца.

Зелёный чай против окислительного стресса

Зелёный чай богат катехинами, которые защищают сосуды от окислительного стресса и снижают холестерин при регулярном употреблении.

Авокадо для баланса жиров

Авокадо — источник полезных жиров. Он поддерживает правильный баланс липидов и предотвращает образование жировых отложений в артериях.

Куркума и её противовоспалительный эффект

Куркума благодаря куркумину снижает воспаление и улучшает текучесть крови. Учёные активно изучают её в кардиологии как профилактическое средство.

Орехи — сила аргинина

Орехи, особенно грецкие, содержат аргинин. Он помогает сосудам расширяться, а антиоксиданты в составе укрепляют эндотелий.

Ягоды для капилляров

Ягоды (черника, клюква) делают капилляры крепче и улучшают восстановление тканей, защищая сосуды от повреждений.

Натуральное лучше химии

Натуральные продукты действуют медленнее, чем лекарства, но их эффект накопительный и безопасный. Главное — включать их в рацион регулярно и сочетать между собой.

Уточнения

Пи́ща — то, что едят, чем питаются.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Частый полив и глубокая перекопка вредят растениям и урожаю, говорят специалисты
Учёные обнаружили космические тоннели, соединяющие Солнце с другими областями Галактики
Учёные доказали, что условия жизни в детстве влияют на здоровье спустя десятилетия
Fisherman-chic: тренд, который сочетает утилитарный стиль и морскую романтику
Кардиологи назвали продукты, которые укрепляют сосуды и снижают холестерин
Секреты комфорта: чем аэропорт Менорки опередил Ригу и Варшаву
Французский жим со штангой назван ключевым упражнением для роста трицепса
Шоумен Артур Пирожков заявил о мечте жить без международных санкций
Bloomberg: завод Данготе в Нигерии увеличит экспорт нефтепродуктов
Секреты безопасной мангальной зоны: 5 советов, которые защитят ваш дом и семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.