Невидимая ловушка: привычка откладывать дела иногда связана с серьёзной патологией

Здоровье

Дефицит железа, нехватка витамина D, сбои в работе щитовидной железы и даже онкологические заболевания могут проявляться через постоянную «лень». Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Социальная усталость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Социальная усталость

Лень — это норма

Всемирный день лени отмечается 20 августа. По словам специалиста, обычно это состояние проявляется нежеланием выполнять важные или бытовые задачи, при том что силы и желание на что-то приятное всегда находятся.

Усталость становится тревожным симптомом

Если же усталость становится постоянным спутником и энергии не хватает вообще ни на что, это может говорить о проблемах со здоровьем.

Так, выраженная слабость и отсутствие сил характерны для анемии — состояния, когда организму не хватает железа. Подобные симптомы нередко сопровождают и дефицит витамина D. Также хроническая усталость часто связана с нарушением работы щитовидной железы, если она вырабатывает недостаточно гормонов.

Опасные болезни, скрывающиеся за «ленью»

«Лень бывает и ранним симптомом проблем с печенью, а иногда и онкологического заболевания. Человек может не иметь конкретных жалоб, но начинает сильно и нетипично уставать», — отметил врач.

Усталость не проходит

Врач подчеркнула, что при подобных ощущениях не стоит спешить обвинять себя в безделье. Лучше обратиться к терапевту, сдать анализы крови и мочи, проверить работу печени и щитовидной железы, а также исключить дефициты. Если выявятся проблемы, лечение зачастую возвращает бодрость и желание активно жить.

«Поэтому не стоит спешить называть себя лентяем – надо пойти на прием к терапевту, сдать анализы крови и мочи, проверить функцию щитовидной железы, печени и разобраться с дефицитами. Если действительно обнаружатся проблемы со здоровьем, после лечения "лень" обычно исчезает и появляется желание активно жить», – подчеркнула эксперт.

Причина в психологии

Если же медицинских причин не выявлено, важно проверить психологическое состояние. Причиной хронической усталости и апатии может оказаться депрессия.

Как сообщает Москва 24, депрессию может спровоцировать даже неправильная осанка. Кроме того, это влияет на дыхание и подвижность легких.

Уточнения

Анеми́я — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
