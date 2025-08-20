Невидимая ловушка: привычка откладывать дела иногда связана с серьёзной патологией

Дефицит железа и сбои щитовидной железы названы врачом причинами усталости

Дефицит железа, нехватка витамина D, сбои в работе щитовидной железы и даже онкологические заболевания могут проявляться через постоянную «лень». Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Лень — это норма

Всемирный день лени отмечается 20 августа. По словам специалиста, обычно это состояние проявляется нежеланием выполнять важные или бытовые задачи, при том что силы и желание на что-то приятное всегда находятся.

Усталость становится тревожным симптомом

Если же усталость становится постоянным спутником и энергии не хватает вообще ни на что, это может говорить о проблемах со здоровьем.

Так, выраженная слабость и отсутствие сил характерны для анемии — состояния, когда организму не хватает железа. Подобные симптомы нередко сопровождают и дефицит витамина D. Также хроническая усталость часто связана с нарушением работы щитовидной железы, если она вырабатывает недостаточно гормонов.

Опасные болезни, скрывающиеся за «ленью»

«Лень бывает и ранним симптомом проблем с печенью, а иногда и онкологического заболевания. Человек может не иметь конкретных жалоб, но начинает сильно и нетипично уставать», — отметил врач.

Усталость не проходит

Врач подчеркнула, что при подобных ощущениях не стоит спешить обвинять себя в безделье. Лучше обратиться к терапевту, сдать анализы крови и мочи, проверить работу печени и щитовидной железы, а также исключить дефициты. Если выявятся проблемы, лечение зачастую возвращает бодрость и желание активно жить.

Причина в психологии

Если же медицинских причин не выявлено, важно проверить психологическое состояние. Причиной хронической усталости и апатии может оказаться депрессия.

