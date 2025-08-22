Ощущение песчинки оказалось иллюзией: врачи обнаружили в глазу пациентки четыре живых существа

У жительницы Пекина обнаружили в глазу паразитических червей Thelazia callipaeda

Каждый, кто хоть раз испытывал ощущение песка или реснички в глазу, знает, насколько это неприятно. Но что, если подобный дискомфорт длится неделями, а привычные капли не помогают? С подобной загадкой столкнулись врачи в Пекине, когда к ним обратилась 41-летняя женщина. Обычный зуд и покраснение обернулись неожиданным диагнозом — паразитарной инфекцией, вызванной восточным глазным червём (Thelazia callipaeda).

Первые жалобы и неудачные попытки лечения

Женщина обратилась в больницу с жалобами на ощущение инородного тела в глазу. Осмотр показал повреждения роговицы и воспаление, но никаких "соринок" найдено не было. Пациентке назначили антибиотические и противовоспалительные капли.

Однако через месяц симптомы не только не прошли, но и усилились: постоянный зуд, покраснение и чувство, будто в глазу что-то "ползает". Именно это вынудило врачей провести повторное обследование.

Шокирующая находка под веком

С помощью ретрактора века медики смогли рассмотреть слизистую под верхним веком и были поражены: там находились четыре белых червя, извивавшихся прямо в тканях. После местной анестезии паразитов извлекли пинцетом и отправили на анализ.

Результат оказался однозначным: это был Thelazia callipaeda - паразит, известный как восточный глазной червь.

Как передаются эти паразиты

В отличие от многих других глистов, заражение происходит не через еду или воду, а через мух. Эти насекомые питаются слезами животных и переносят личинок прямо в глаза. Там паразиты развиваются, вызывая воспаление и дискомфорт.

Обычно телязиоз поражает животных — собак, кошек, крупный рогатый скот, кроликов. У людей случаи встречаются редко, в основном в сельских районах. За более чем 100 лет в Китае зарегистрировано чуть более 650 случаев заболевания.

Симптомы и опасность для зрения

Телязиоз может проявляться по-разному:

ощущение "соринки" или движения в глазу,

зуд, покраснение, обильное слезотечение,

воспаление конъюнктивы,

боли и светобоязнь,

язвы роговицы и нарушения зрения.

Если не удалить паразитов вовремя, возможны вторичные бактериальные инфекции, которые усугубляют состояние и могут привести к серьёзным осложнениям.

Возможный источник заражения

Женщина не работала на ферме и не контактировала с сельскими животными. Однако у неё была кошка, недавно перенёсшая глазную инфекцию. Врачи предположили, что именно домашнее животное стало "резервуаром" паразита, хотя доказать это не удалось — обследовать кошку хозяйка отказалась.

Лечение и выздоровление

После удаления червей глаз промыли раствором и назначили антибиотическую мазь для предотвращения осложнений. Через неделю пациентка почувствовала значительное облегчение, а в течение двух месяцев рецидивов не наблюдалось.

Почему этот случай важен

История показывает, что даже у городских жителей без контакта с сельским хозяйством может развиться редкая паразитарная инфекция.

Для врачей главный урок — не исключать телязиоз, если жалобы на "инородное тело" в глазу сохраняются, а стандартное лечение не помогает.

Для пациентов — сигнал внимательнее относиться к симптомам. Длительное воспаление глаз без очевидной причины должно насторожить и стать поводом для углублённого обследования.

