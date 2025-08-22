Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
Обладательница Оскара Майки Мэдисон отказалась следовать правилам Голливуда
Восточный салат за 15 минут: раскрываем простой рецепт с помидорами, огурцом и перцем
Ферментация какао-бобов: учёные раскрыли тайну идеального вкуса шоколада
Эксперты предрекают закат турецкого all inclusive: названа причина
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Специалисты: кривые и дугообразные дорожки делают сад визуально больше
Станислав Садальский рассказал, что Волочкова позвонила ему в 3 часа ночи
Китаец занимался по программе из комиксов 1000 дней и перестроил свою жизнь

Ощущение песчинки оказалось иллюзией: врачи обнаружили в глазу пациентки четыре живых существа

У жительницы Пекина обнаружили в глазу паразитических червей Thelazia callipaeda
3:48
Здоровье

Каждый, кто хоть раз испытывал ощущение песка или реснички в глазу, знает, насколько это неприятно. Но что, если подобный дискомфорт длится неделями, а привычные капли не помогают? С подобной загадкой столкнулись врачи в Пекине, когда к ним обратилась 41-летняя женщина. Обычный зуд и покраснение обернулись неожиданным диагнозом — паразитарной инфекцией, вызванной восточным глазным червём (Thelazia callipaeda).

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Первые жалобы и неудачные попытки лечения

Женщина обратилась в больницу с жалобами на ощущение инородного тела в глазу. Осмотр показал повреждения роговицы и воспаление, но никаких "соринок" найдено не было. Пациентке назначили антибиотические и противовоспалительные капли.

Однако через месяц симптомы не только не прошли, но и усилились: постоянный зуд, покраснение и чувство, будто в глазу что-то "ползает". Именно это вынудило врачей провести повторное обследование.

Шокирующая находка под веком

С помощью ретрактора века медики смогли рассмотреть слизистую под верхним веком и были поражены: там находились четыре белых червя, извивавшихся прямо в тканях. После местной анестезии паразитов извлекли пинцетом и отправили на анализ.

Результат оказался однозначным: это был Thelazia callipaeda - паразит, известный как восточный глазной червь.

Как передаются эти паразиты

В отличие от многих других глистов, заражение происходит не через еду или воду, а через мух. Эти насекомые питаются слезами животных и переносят личинок прямо в глаза. Там паразиты развиваются, вызывая воспаление и дискомфорт.

Обычно телязиоз поражает животных — собак, кошек, крупный рогатый скот, кроликов. У людей случаи встречаются редко, в основном в сельских районах. За более чем 100 лет в Китае зарегистрировано чуть более 650 случаев заболевания.

Симптомы и опасность для зрения

Телязиоз может проявляться по-разному:

  • ощущение "соринки" или движения в глазу,
  • зуд, покраснение, обильное слезотечение,
  • воспаление конъюнктивы,
  • боли и светобоязнь,
  • язвы роговицы и нарушения зрения.

Если не удалить паразитов вовремя, возможны вторичные бактериальные инфекции, которые усугубляют состояние и могут привести к серьёзным осложнениям.

Возможный источник заражения

Женщина не работала на ферме и не контактировала с сельскими животными. Однако у неё была кошка, недавно перенёсшая глазную инфекцию. Врачи предположили, что именно домашнее животное стало "резервуаром" паразита, хотя доказать это не удалось — обследовать кошку хозяйка отказалась.

Лечение и выздоровление

После удаления червей глаз промыли раствором и назначили антибиотическую мазь для предотвращения осложнений. Через неделю пациентка почувствовала значительное облегчение, а в течение двух месяцев рецидивов не наблюдалось.

Почему этот случай важен

История показывает, что даже у городских жителей без контакта с сельским хозяйством может развиться редкая паразитарная инфекция.

Для врачей главный урок — не исключать телязиоз, если жалобы на "инородное тело" в глазу сохраняются, а стандартное лечение не помогает.

Для пациентов — сигнал внимательнее относиться к симптомам. Длительное воспаление глаз без очевидной причины должно насторожить и стать поводом для углублённого обследования.

Уточнения

Врач также до́ктор - специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок
Домашние животные
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Таможенное управление Китая: импорт российского вина вырос в 2 раза
Меган Маркл готовила пасту в украшениях стоимостью 25 миллионов рублей
Опасность в каждом ломтике: не стоит покупать разрезанные арбузы на рынке
Серые киты у побережья Калифорнии ежедневно проглатывают до 21 млн пластика
Экологичные решения: как перовскитные панели заменят одноразовые источники питания
От загадочных озёр до великолепных пиков: откройте природу Татранского национального парка в Польше
Ученые не нашли объяснения звукам, зафиксированным космонавтами на Шэньчжоу
Названы 5 упражнений, которые расскажут о вашем физическом возрасте и здоровье
Эксперты назвали главные причины задержек ремонта квартир
Ручной массаж лица: польза и эффективность в сравнении с салонными процедурами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.