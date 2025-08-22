Ощущение песчинки оказалось иллюзией: врачи обнаружили в глазу пациентки четыре живых существа

Каждый, кто хоть раз испытывал ощущение песка или реснички в глазу, знает, насколько это неприятно. Но что, если подобный дискомфорт длится неделями, а привычные капли не помогают? С подобной загадкой столкнулись врачи в Пекине, когда к ним обратилась 41-летняя женщина. Обычный зуд и покраснение обернулись неожиданным диагнозом — паразитарной инфекцией, вызванной восточным глазным червём (Thelazia callipaeda).
Женщина обратилась в больницу с жалобами на ощущение инородного тела в глазу. Осмотр показал повреждения роговицы и воспаление, но никаких "соринок" найдено не было. Пациентке назначили антибиотические и противовоспалительные капли.
Однако через месяц симптомы не только не прошли, но и усилились: постоянный зуд, покраснение и чувство, будто в глазу что-то "ползает". Именно это вынудило врачей провести повторное обследование.
С помощью ретрактора века медики смогли рассмотреть слизистую под верхним веком и были поражены: там находились четыре белых червя, извивавшихся прямо в тканях. После местной анестезии паразитов извлекли пинцетом и отправили на анализ.
Результат оказался однозначным: это был Thelazia callipaeda - паразит, известный как восточный глазной червь.
В отличие от многих других глистов, заражение происходит не через еду или воду, а через мух. Эти насекомые питаются слезами животных и переносят личинок прямо в глаза. Там паразиты развиваются, вызывая воспаление и дискомфорт.
Обычно телязиоз поражает животных — собак, кошек, крупный рогатый скот, кроликов. У людей случаи встречаются редко, в основном в сельских районах. За более чем 100 лет в Китае зарегистрировано чуть более 650 случаев заболевания.
Телязиоз может проявляться по-разному:
Если не удалить паразитов вовремя, возможны вторичные бактериальные инфекции, которые усугубляют состояние и могут привести к серьёзным осложнениям.
Женщина не работала на ферме и не контактировала с сельскими животными. Однако у неё была кошка, недавно перенёсшая глазную инфекцию. Врачи предположили, что именно домашнее животное стало "резервуаром" паразита, хотя доказать это не удалось — обследовать кошку хозяйка отказалась.
После удаления червей глаз промыли раствором и назначили антибиотическую мазь для предотвращения осложнений. Через неделю пациентка почувствовала значительное облегчение, а в течение двух месяцев рецидивов не наблюдалось.
История показывает, что даже у городских жителей без контакта с сельским хозяйством может развиться редкая паразитарная инфекция.
Для врачей главный урок — не исключать телязиоз, если жалобы на "инородное тело" в глазу сохраняются, а стандартное лечение не помогает.
Для пациентов — сигнал внимательнее относиться к симптомам. Длительное воспаление глаз без очевидной причины должно насторожить и стать поводом для углублённого обследования.
