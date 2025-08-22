Когда медицина предаёт: случайная ошибка врачей обернулась кошмаром для пациентки

Истории о медицинских ошибках обычно связаны с задержками диагноза или неточными назначениями. Но бывают случаи, которые звучат почти невероятно. Так произошло с 38-летней жительницей Нью-Дели: спустя годы после экстренного кесарева сечения у неё начала расти опухоль в нижней части живота и бедре.
Когда врачи, наконец, решили провести операцию, внутри они нашли не опухоль и не паразита, а… хирургическую губку, забытую в организме во время прошлой операции.
После родов женщина жаловалась на боли в правом боку. Ей объяснили, что это нормальная реакция организма после кесарева. Однако дискомфорт не исчезал, а через несколько лет в этой области появилась опухоль.
Когда она обратилась в клинику Нью-Дели, УЗИ и компьютерная томография показали наличие кисты. Сначала врачи предположили, что это доброкачественная брыжеечная киста.
Дополнительное МРТ внесло ещё больше путаницы. Исследование показало структуру, напоминавшую мембрану. Медики начали подозревать ленточного червя. В теории заражение возможно через пищу, содержащую яйца гельминтов, и такая версия выглядела правдоподобно.
Но окончательный диагноз по снимкам поставить не удалось.
Врачи приняли решение об операции. На столе их ждал сюрприз: опухоль размером около 20 сантиметров оказалась кистой, внутри которой находилась хирургическая губка. Организм не смог её разрушить и "запечатал" в капсулу.
К счастью, губка была стерильной — это и спасло женщину от смертельной инфекции или сепсиса.
Случай получил название госсипибома — так в медицине обозначают оставленные в теле инородные материалы после операций. Чаще всего это салфетки или губки, которые окрашиваются кровью и могут слиться с тканями, поэтому хирурги их не замечают.
Подобное осложнение встречается редко: примерно 1 на 1500-1000 операций. Но последствия бывают тяжёлыми — от образования кист до септического шока.
Иммунная система воспринимает инородные тела как угрозу. Когда удалить объект невозможно, она изолирует его, формируя вокруг плотную капсулу. Именно это и произошло: губка оказалась "замурованной" внутри большой кисты.
В данном случае ситуация осложнилась тем, что губка была изготовлена из материала, не заметного на рентгене и других методах визуализации. Ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ не показали её явно.
Врачи подчеркивают: именно поэтому сегодня всё чаще применяют губки с радиометками, которые можно отследить аппаратурой.
Мировая хирургическая практика постепенно внедряет строгие протоколы:
Эти меры снижают риск ошибок, но полностью исключить человеческий фактор всё ещё невозможно.
Пациентка после удаления кисты восстановилась и была выписана через неделю. Её случай вошёл в медицинские журналы как редкий, но показательный пример.
Даже привычные и простые манипуляции могут привести к осложнениям, если не соблюдать контроль. А пациентам стоит быть внимательнее к сигналам своего организма: если боль не проходит годами, нужно искать её причину до конца.
