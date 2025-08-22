Когда медицина предаёт: случайная ошибка врачей обернулась кошмаром для пациентки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:56
Здоровье

Истории о медицинских ошибках обычно связаны с задержками диагноза или неточными назначениями. Но бывают случаи, которые звучат почти невероятно. Так произошло с 38-летней жительницей Нью-Дели: спустя годы после экстренного кесарева сечения у неё начала расти опухоль в нижней части живота и бедре.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

Когда врачи, наконец, решили провести операцию, внутри они нашли не опухоль и не паразита, а… хирургическую губку, забытую в организме во время прошлой операции.

Первые тревожные сигналы

После родов женщина жаловалась на боли в правом боку. Ей объяснили, что это нормальная реакция организма после кесарева. Однако дискомфорт не исчезал, а через несколько лет в этой области появилась опухоль.

Когда она обратилась в клинику Нью-Дели, УЗИ и компьютерная томография показали наличие кисты. Сначала врачи предположили, что это доброкачественная брыжеечная киста.

Подозрения на паразитов

Дополнительное МРТ внесло ещё больше путаницы. Исследование показало структуру, напоминавшую мембрану. Медики начали подозревать ленточного червя. В теории заражение возможно через пищу, содержащую яйца гельминтов, и такая версия выглядела правдоподобно.

Но окончательный диагноз по снимкам поставить не удалось.

Хирургическая развязка

Врачи приняли решение об операции. На столе их ждал сюрприз: опухоль размером около 20 сантиметров оказалась кистой, внутри которой находилась хирургическая губка. Организм не смог её разрушить и "запечатал" в капсулу.

К счастью, губка была стерильной — это и спасло женщину от смертельной инфекции или сепсиса.

Что такое госсипибома

Случай получил название госсипибома — так в медицине обозначают оставленные в теле инородные материалы после операций. Чаще всего это салфетки или губки, которые окрашиваются кровью и могут слиться с тканями, поэтому хирурги их не замечают.

Подобное осложнение встречается редко: примерно 1 на 1500-1000 операций. Но последствия бывают тяжёлыми — от образования кист до септического шока.

Реакция организма

Иммунная система воспринимает инородные тела как угрозу. Когда удалить объект невозможно, она изолирует его, формируя вокруг плотную капсулу. Именно это и произошло: губка оказалась "замурованной" внутри большой кисты.

Почему не заметили сразу

В данном случае ситуация осложнилась тем, что губка была изготовлена из материала, не заметного на рентгене и других методах визуализации. Ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ не показали её явно.

Врачи подчеркивают: именно поэтому сегодня всё чаще применяют губки с радиометками, которые можно отследить аппаратурой.

Как избежать подобных ошибок

Мировая хирургическая практика постепенно внедряет строгие протоколы:

  • подсчёт губок и инструментов до и после операции;
  • использование изделий с радиометками;
  • ведение электронных журналов расходных материалов.

Эти меры снижают риск ошибок, но полностью исключить человеческий фактор всё ещё невозможно.

Урок для медицины

Пациентка после удаления кисты восстановилась и была выписана через неделю. Её случай вошёл в медицинские журналы как редкий, но показательный пример.

Даже привычные и простые манипуляции могут привести к осложнениям, если не соблюдать контроль. А пациентам стоит быть внимательнее к сигналам своего организма: если боль не проходит годами, нужно искать её причину до конца.

Уточнения

Врач - специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
