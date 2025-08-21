Каждая женщина рано или поздно сталкивается с гормональными изменениями. Менопауза — это естественный этап, который наступает в среднем около 50-52 лет, но задолго до неё организм начинает перестраиваться. Этот переходный период называется пременопаузой (или перименопаузой).
Многие симптомы на первых порах остаются незамеченными или принимаются за стресс и усталость, но есть один признак, который даёт однозначный сигнал: речь идёт о нарушениях менструального цикла.
В пременопаузе уровень женских гормонов — эстрогена и прогестерона — начинает колебаться. Это влияет на все системы организма: от работы сердца и нервной системы до состояния кожи и костей.
Именно эти изменения цикла считаются главным объективным показателем начала пременопаузы.
Помимо нарушений цикла, пременопаузу сопровождают и другие проявления:
Эти симптомы связаны с гормональными колебаниями и у каждой женщины проявляются по-разному: у одних — мягко, у других — резко и выраженно.
Если женщина принимает гормональные контрацептивы, естественные колебания могут быть замаскированы. Искусственный фон поддерживает регулярность цикла, поэтому начало пременопаузы не всегда очевидно. Чтобы уточнить ситуацию, врачи иногда рекомендуют временно приостановить приём препаратов.
Пременопауза — не болезнь, а естественный процесс, но облегчить проявления можно:
Главный признак начала пременопаузы — это изменения менструального цикла. Всё остальное лишь дополняет картину, помогая заметить, что гормональная перестройка уже началась.
Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.