Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли

Знак, который врачи называют роковым рубежом: после 40 он появляется внезапно

Пременопауза может сопровождаться ночной потливостью и снижением либидо, говорят врачи
3:03
Здоровье

Каждая женщина рано или поздно сталкивается с гормональными изменениями. Менопауза — это естественный этап, который наступает в среднем около 50-52 лет, но задолго до неё организм начинает перестраиваться. Этот переходный период называется пременопаузой (или перименопаузой).

Женщина грызет ногти
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина грызет ногти

Многие симптомы на первых порах остаются незамеченными или принимаются за стресс и усталость, но есть один признак, который даёт однозначный сигнал: речь идёт о нарушениях менструального цикла.

Что происходит в организме

В пременопаузе уровень женских гормонов — эстрогена и прогестерона — начинает колебаться. Это влияет на все системы организма: от работы сердца и нервной системы до состояния кожи и костей.

Часто женщины замечают

  • месячные становятся нерегулярными — то задержка на месяц, то слишком короткий цикл;
  • кровотечения могут быть обильнее или, наоборот, скуднее обычного;
  • появляются неожиданные "пропуски" — несколько месяцев без менструации, а затем возвращение цикла.

Именно эти изменения цикла считаются главным объективным показателем начала пременопаузы.

Сопутствующие признаки

Помимо нарушений цикла, пременопаузу сопровождают и другие проявления:

  • приливы жара и ночная потливость;
  • ухудшение сна, частые пробуждения;
  • перепады настроения, раздражительность, тревожность;
  • снижение либидо;
  • изменения веса даже при привычном рационе;
  • повышенная утомляемость и трудности с концентрацией.

Эти симптомы связаны с гормональными колебаниями и у каждой женщины проявляются по-разному: у одних — мягко, у других — резко и выраженно.

Почему иногда признаки скрыты

Если женщина принимает гормональные контрацептивы, естественные колебания могут быть замаскированы. Искусственный фон поддерживает регулярность цикла, поэтому начало пременопаузы не всегда очевидно. Чтобы уточнить ситуацию, врачи иногда рекомендуют временно приостановить приём препаратов.

Как облегчить переход

Пременопауза — не болезнь, а естественный процесс, но облегчить проявления можно:

  • Образ жизни: регулярные прогулки, йога, дыхательные практики.
  • Питание: больше овощей, рыбы, продуктов с кальцием (для поддержки костей), меньше сахара и алкоголя.
  • Режим сна: ложиться в одно и то же время, отказаться от гаджетов перед сном.
  • Фитоподдержка: по рекомендации врача можно использовать травы и добавки, например, фитоэстрогены.
  • Гормональная терапия: в случае тяжёлых симптомов назначаются препараты с натуральным прогестероном или комбинированные схемы.

Главный признак начала пременопаузы — это изменения менструального цикла. Всё остальное лишь дополняет картину, помогая заметить, что гормональная перестройка уже началась.

Уточнения

Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Последние материалы
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
В США спрогнозировали значительный рост цен на золото
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.