Знак, который врачи называют роковым рубежом: после 40 он появляется внезапно

Каждая женщина рано или поздно сталкивается с гормональными изменениями. Менопауза — это естественный этап, который наступает в среднем около 50-52 лет, но задолго до неё организм начинает перестраиваться. Этот переходный период называется пременопаузой (или перименопаузой).

Многие симптомы на первых порах остаются незамеченными или принимаются за стресс и усталость, но есть один признак, который даёт однозначный сигнал: речь идёт о нарушениях менструального цикла.

Что происходит в организме

В пременопаузе уровень женских гормонов — эстрогена и прогестерона — начинает колебаться. Это влияет на все системы организма: от работы сердца и нервной системы до состояния кожи и костей.

Часто женщины замечают

месячные становятся нерегулярными — то задержка на месяц, то слишком короткий цикл;

кровотечения могут быть обильнее или, наоборот, скуднее обычного;

появляются неожиданные "пропуски" — несколько месяцев без менструации, а затем возвращение цикла.

Именно эти изменения цикла считаются главным объективным показателем начала пременопаузы.

Сопутствующие признаки

Помимо нарушений цикла, пременопаузу сопровождают и другие проявления:

приливы жара и ночная потливость ;

; ухудшение сна , частые пробуждения;

, частые пробуждения; перепады настроения , раздражительность, тревожность;

, раздражительность, тревожность; снижение либидо ;

; изменения веса даже при привычном рационе;

даже при привычном рационе; повышенная утомляемость и трудности с концентрацией.

Эти симптомы связаны с гормональными колебаниями и у каждой женщины проявляются по-разному: у одних — мягко, у других — резко и выраженно.

Почему иногда признаки скрыты

Если женщина принимает гормональные контрацептивы, естественные колебания могут быть замаскированы. Искусственный фон поддерживает регулярность цикла, поэтому начало пременопаузы не всегда очевидно. Чтобы уточнить ситуацию, врачи иногда рекомендуют временно приостановить приём препаратов.

Как облегчить переход

Пременопауза — не болезнь, а естественный процесс, но облегчить проявления можно:

Образ жизни : регулярные прогулки, йога, дыхательные практики.

: регулярные прогулки, йога, дыхательные практики. Питание : больше овощей, рыбы, продуктов с кальцием (для поддержки костей), меньше сахара и алкоголя.

: больше овощей, рыбы, продуктов с кальцием (для поддержки костей), меньше сахара и алкоголя. Режим сна : ложиться в одно и то же время, отказаться от гаджетов перед сном.

: ложиться в одно и то же время, отказаться от гаджетов перед сном. Фитоподдержка : по рекомендации врача можно использовать травы и добавки, например, фитоэстрогены.

: по рекомендации врача можно использовать травы и добавки, например, фитоэстрогены. Гормональная терапия: в случае тяжёлых симптомов назначаются препараты с натуральным прогестероном или комбинированные схемы.

Главный признак начала пременопаузы — это изменения менструального цикла. Всё остальное лишь дополняет картину, помогая заметить, что гормональная перестройка уже началась.

Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы.

