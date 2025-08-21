Мазь, которую бабушки считали панацеей, в реальности может вызвать гангрену

Врачи предупредили: частое применение мази Вишневского повышает риск рака кожи и крови

Мазь Вишневского — это один из самых узнаваемых препаратов советской медицины, вокруг которого до сих пор много споров. Для одних это средство из домашней аптечки "на все случаи жизни", для других — устаревшая и небезопасная мазь, которой давно пора на покой. Давайте разберёмся, почему она вызывает такие противоречия.

Откуда взялась мазь и зачем её придумали

Созданная Александром Вишневским в 1927 году, мазь изначально была военным средством для обработки ран. Её главные достоинства тогда заключались в доступности и простоте состава: касторовое масло, ксероформ и берёзовый дёготь. Позднее сын Вишневского доработал формулу, добавив йод.

Во время войн она действительно спасала жизни, хотя во многом благодаря не столько составу, сколько системному уходу за ранами, который практиковали хирурги Вишневские: тщательная очистка, влажные повязки, контроль за состоянием кожи.

Чем она славится

специфический запах, который сложно перепутать;

репутация "вытягивающей гной мази";

применение при ожогах, обморожениях, гнойниках, язвах, пролежнях.

В справочниках препарат до сих пор указывается как средство для обработки небольших, неинфицированных повреждений кожи. Но народное применение гораздо шире.

Почему её эффективность под вопросом

Берёзовый дёготь: раздражает кожу и усиливает кровоток. Теоретически это ускоряет заживление, но научных подтверждений мало.

раздражает кожу и усиливает кровоток. Теоретически это ускоряет заживление, но научных подтверждений мало. Ксерофор: — проявил антисептические свойства в пробирке, но на людях эффект оказался слабым. Он работает против стафилококков и стрептококков, но бессилен перед другими опасными бактериями.

— проявил антисептические свойства в пробирке, но на людях эффект оказался слабым. Он работает против стафилококков и стрептококков, но бессилен перед другими опасными бактериями. Препарат создаёт воздухонепроницаемую плёнку, под которой рана "парится". В результате бактерии чувствуют себя комфортно, а воспаление может только усилиться.

Вред и риски

Аллергия : зуд, покраснение, раздражение кожи.

: зуд, покраснение, раздражение кожи. Канцерогенность : длительное применение компонентов повышает риск онкологических заболеваний.

: длительное применение компонентов повышает риск онкологических заболеваний. Осложнения: от нагноений и воспаления лимфоузлов до гангрены.

Во времена ВОВ солдатам мазь помогала, но во многом потому, что любая жирная повязка защищала рану от пересыхания, а не благодаря особым свойствам компонентов.

Современный взгляд

Сегодня врачи признают: мазь Вишневского — не волшебное средство. Она уступает современным препаратам по безопасности и эффективности. Для мелких ссадин и царапин достаточно промывания водой с мылом и стерильной повязки. Для инфицированных ран используют проверенные антисептики вроде хлоргексидина, современные заживляющие мази и антибиотики при необходимости.

Мазь Вишневского стала символом эпохи, но её "магия" больше связана с историей и памятью о войне, чем с доказанной медициной. Она действительно помогала в полевых условиях, когда альтернативы не было. Сегодня же лучше доверять современным средствам, а легендарную баночку оставить скорее как артефакт советской медицины, чем как лекарство первой необходимости.

Мазь Вишневского - медицинская мазь, линимент раздражающего действия, устаревшее средство, широко использующееся в постсоветском пространстве для лечения ран, ожогов, кожных язв и нагноений.

