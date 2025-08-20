Ночь на плите и утро в реанимации: эти продукты превращаются в яд прямо у вас на кухне

Продукты, хранившиеся в условиях комнатной температуры, могут превратиться в источник токсинов и вызвать тяжелые отравления. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.
Чернышова подчеркнула, что особую угрозу представляют продукты, которые едят без термической обработки. По ее словам, в теплой и влажной среде микробы активно размножаются.
"Микробы, попадая в кишечник, начинают внедряться в его стенки, вызывать раздражение, так называемые кишечные инфекции. И у человека будет тошнота, рвота, понос, температура, вот это все. Но это еще не все, они еще пока живут в продукте, не в организме, они уже успевают выработать свои продукты жизнедеятельности, которые для нас яд, токсин", — предупредила специалист.
Она добавила, что именно поэтому такие состояния называются не просто кишечной инфекцией, а пищевой токсикоинфекцией.
Чернышова также отметила, что хранить разрезанный арбуз в холодильнике можно не более суток, но лучше употребить в течение 12 часов.
"В холодильнике он ведь не убивает микробов, он просто немножко замедляет их распространение", — объяснила врач.
Эксперт предостерегла от покупки готовых салатов, пирожных с кремом и других скоропортящихся продуктов. По ее словам, даже в холодильнике они могут сохранять опасные микробы.
Что касается супа или другой готовой еды, оставленной на ночь, Чернышова подчеркнула необходимость хранить пищу только в холодильнике и перед употреблением обязательно кипятить.
"Если уж изменился вкус, появился кислый оттенок, началось пенообразование, газированный такой вид, выбрасывать немедленно", — заявила нутрициолог.
Специалист также рассказала, что кисломолочные продукты, несмотря на наличие полезных бактерий, не стоит хранить вне холодильника.
