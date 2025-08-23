Пока родители смотрят новости, дети теряют слова: что показало исследование

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смартфоны, планшеты, телевизоры и игровые приставки давно стали частью повседневности семей. После пандемии COVID-19 это присутствие стало ещё заметнее. Но у родителей и врачей по-прежнему остаётся главный вопрос: насколько раннее и чрезмерное использование экранов влияет на развитие ребёнка?

Французская исследовательская группа Inserm проанализировала данные почти 14 000 детей. Выводы однозначны: длительный контакт с экранами связан с замедлением когнитивного развития, особенно в сферах речи, моторики и самостоятельности. Но важную роль играет не только количество времени — контекст использования тоже имеет значение.

Экзема развития: что именно показало исследование

Родителей опрашивали о времени, проведённом детьми у экрана в возрасте 2, 3,5 и 5,5 лет, а также о привычках семьи — например, включается ли телевизор во время обеда. Дополнительно оценивались разные когнитивные области: развитие речи (в 2 года), невербальное мышление (в 3,5 года), общее развитие (в 3,5 и 5,5 лет).

Результаты показали: чем больше экранного времени, тем ниже показатели когнитивного развития к 3,5 и 5,5 годам. Но особенно ярко проявился другой фактор: наличие включённого телевизора во время еды в возрасте 2 лет. Дети из этих семей имели заметно более слабое развитие речи в том же возрасте и худшие когнитивные показатели к 3,5 годам.

Почему телевизор за столом так вреден

Исследователи объясняют это снижением качества общения. Телевизор отвлекает внимание родителей и детей, а именно разговоры во время еды помогают малышу усваивать язык. Кроме того, постоянный фоновый шум мешает ребёнку различать звуки, что напрямую влияет на словарный запас и способность выражать мысли.

Почему дело не только во времени

Учёные подчёркивают: негативный эффект экранов связан не только с длительностью контакта, но и с тем, что именно они вытесняют. Чрезмерное использование лишает ребёнка общения, активных игр, творческих занятий и сна — тех самых факторов, которые играют решающую роль в становлении речи, памяти и внимания.

Интересно, что в учёте социальных и семейных факторов негативная связь с экранным временем становилась менее выраженной. Это значит, что поддерживающая среда — вовлечённые родители, регулярные разговоры, совместные занятия — может частично компенсировать влияние экранов.

Уточнения

