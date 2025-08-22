Дышим каждый день — и теряем себя: как смог разрушает не только лёгкие

The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции

Загрязнение воздуха давно связывают с заболеваниями лёгких, сердца и сосудов. Но новые данные указывают на ещё более тревожный риск: нарушение работы мозга и развитие деменции. Крупное исследование Кембриджского университета, опубликованное в The Lancet Planetary Health, показало, что загрязнённый воздух нужно рассматривать как изменяемый фактор риска — то есть такой, на который можно воздействовать через экологическую политику.

Сегодня деменцией страдают более 57 миллионов человек во всём мире, а к 2050 году число случаев, по прогнозам, утроится. Если подтвердится, что воздух напрямую связан с ростом этого показателя, снижение выбросов может стать одной из ключевых мер профилактики.

Что показало исследование

Учёные проанализировали 51 исследование с участием 29 миллионов человек из разных стран. Речь шла о воздействии трёх главных загрязнителей:

ТЧ 2,5 (PM2.5) — мельчайшие частицы размером менее 2,5 мкм, образующиеся при работе транспорта, электростанций, промышленности, сжигании древесины. Они способны проникать глубоко в лёгкие и оставаться в атмосфере неделями.

Диоксид азота (NO₂) — основной продукт сгорания топлива, особенно дизельного. Раздражает дыхательные пути, ухудшает течение астмы и снижает функцию лёгких.

Сажа — результат работы двигателей и печей. При вдыхании усугубляет заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Результаты оказались однозначными: при увеличении концентрации PM2.5 на каждые 10 мкг/м³ риск деменции возрастает на 17%. Для NO₂ этот показатель составил 3%, для сажи — 13% на каждый дополнительный мкг/м³.

Как загрязнение действует на мозг

Учёные объясняют риск двумя ключевыми механизмами: окислительным стрессом и воспалением. Вдыхаемые частицы проникают глубоко в организм и могут попадать в мозг напрямую через дыхательные пути или косвенно через кровь. Там они вызывают повреждение клеток, белков и ДНК. Эти процессы играют важную роль в развитии болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Особенно выраженным эффект оказался для сосудистой формы заболевания, связанной с повреждением мелких сосудов и нарушением кровоснабжения мозга. В итоге нейроны начинают погибать, а когнитивные функции постепенно снижаются.

Почему это важно

Главный вывод исследования прост: воздействие загрязнения можно снизить. Это значит, что риск деменции не является неизбежным, как в случае с генетикой, а напрямую зависит от того, какие меры принимают власти и общество. Строгие нормы выбросов, развитие экологичного транспорта, изменение городского планирования способны не только улучшить экологию, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

По словам авторов исследования, борьба с загрязнением может дать обществу "долгосрочные положительные последствия" — уменьшить бремя хронических болезней, облегчить жизнь пациентов и их семей, сократить расходы на лечение.

Домашний воздух тоже в зоне риска

Всемирная организация здравоохранения напоминает, что опасность исходит не только от городского смога. Загрязнители присутствуют и в помещениях: это дым от печей и каминов, испарения бытовой химии, строительная пыль. Воздействие может быть не менее разрушительным, особенно при длительном контакте.

Что дальше

Исследование подчёркивает: профилактика деменции — это не только задача врачей, но и сфера ответственности экологической и транспортной политики. Более жёсткие нормы качества воздуха, контроль промышленных выбросов и развитие зелёной энергетики могут сыграть решающую роль.

Для обычных людей это повод внимательнее относиться к собственному окружению: проветривать помещение, использовать очистители воздуха, избегать длительного пребывания рядом с оживлёнными трассами и по возможности выбирать более экологичный транспорт.

Уточнения

