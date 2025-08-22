Апноэ включается по пятницам: как выходные разрушают ваш сон и здоровье

Исследование Университета Флиндерса: апноэ во сне ухудшается по выходным

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выходные для многих — это поздние вечеринки, лишний бокал вина, жирные ужины и долгий утренний сон. Всё это кажется безобидным, но новое исследование Университета Флиндерса показало: именно привычки выходных могут усиливать синдром апноэ во сне. Ученые назвали это явление "социальным апноэ" — особой формой нарушения дыхания, связанной с образом жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ночное апноэ у мужчины

Что такое апноэ во сне

Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ (САХОС) — это нарушение сна, при котором дыхание во сне регулярно прерывается. Из-за временной закупорки дыхательных путей в горле возникают паузы продолжительностью от 10 до 30 секунд. У некоторых людей они повторяются десятки раз за час.

По данным французских медиков, от 4 до 5% населения страдает этим расстройством, и оно часто остаётся недодиагностированным. Последствия могут быть серьёзными: от сердечно-сосудистых заболеваний до постоянной сонливости, которая увеличивает риск аварий на дороге.

Что показало исследование

Учёные проанализировали данные более 70 тысяч человек по всему миру, использовавших сенсоры сна под матрасом. Оказалось, что по субботам риск умеренного и тяжёлого апноэ (15 и более остановок дыхания в час) возрастал на 18% по сравнению со средой. Особенно заметен эффект был у мужчин и у людей моложе 60 лет.

Дополнительно выяснилось, что смещение режима сна в выходные увеличивает нагрузку на организм. Задержка отхода ко сну хотя бы на 45 минут и более долгая утренняя дремота повышали риск тяжёлого апноэ на 47% и 38% соответственно.

Почему по выходным хуже

Алкоголь и табак

По выходным люди чаще пьют и курят. Алкоголь расслабляет мышцы, в том числе в области дыхательных путей, а также влияет на мозг, регулирующий дыхание. В результате эпизоды апноэ становятся более выраженными.

Нарушение режима сна

Поздние вечеринки и долгий сон утром сбивают внутренние биоритмы. Такой сдвиг называется "социальным джетлагом" — организм словно переживает смену часового пояса. Установленный ритм дыхания и сна нарушается, что усугубляет проявления САХОС.

Несоблюдение терапии

Люди, использующие аппараты постоянного положительного давления (CPAP), по выходным реже их надевают. В результате защитный эффект терапии снижается, и дыхательные паузы возвращаются.

Сезонные колебания

Учёные обратили внимание, что апноэ меняется и по сезонам. Летом высокая температура нарушает сон и вызывает поверхностные его фазы, а зимой длинные ночи и более поздние подъёмы увеличивают время в фазе быстрого сна, где апноэ встречается чаще. В результате в эти периоды тяжесть расстройства возрастает на 8-19% по сравнению с весной и осенью.

Как уменьшить риски

Эксперты считают, что однократное ночное исследование сна не всегда отражает истинную картину. Для точной диагностики важно анализировать несколько ночей подряд. Но и в повседневной жизни можно многое сделать, чтобы уменьшить проявления "социального апноэ":

придерживаться одинакового режима сна в будни и выходные;

спать не менее 7-9 часов в сутки;

ограничить алкоголь и табак, особенно вечером;

использовать назначенное лечение регулярно, включая выходные;

следить за весом и уровнем физической активности.

Когда стоит насторожиться

Среди признаков апноэ во сне врачи выделяют частые пробуждения ночью, резкие вдохи и храп, утренние головные боли, потливость, ночные походы в туалет, раздражительность и дневную сонливость. Если вы замечаете эти симптомы, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Уточнения

Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20—30 секунд, хотя в тяжёлых случаях может достигать 2—3 минут и занимать до 60 % общего времени ночного сна.

