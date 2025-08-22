Апноэ включается по пятницам: как выходные разрушают ваш сон и здоровье

Выходные для многих — это поздние вечеринки, лишний бокал вина, жирные ужины и долгий утренний сон. Всё это кажется безобидным, но новое исследование Университета Флиндерса показало: именно привычки выходных могут усиливать синдром апноэ во сне. Ученые назвали это явление "социальным апноэ" — особой формой нарушения дыхания, связанной с образом жизни.
Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ (САХОС) — это нарушение сна, при котором дыхание во сне регулярно прерывается. Из-за временной закупорки дыхательных путей в горле возникают паузы продолжительностью от 10 до 30 секунд. У некоторых людей они повторяются десятки раз за час.
По данным французских медиков, от 4 до 5% населения страдает этим расстройством, и оно часто остаётся недодиагностированным. Последствия могут быть серьёзными: от сердечно-сосудистых заболеваний до постоянной сонливости, которая увеличивает риск аварий на дороге.
Учёные проанализировали данные более 70 тысяч человек по всему миру, использовавших сенсоры сна под матрасом. Оказалось, что по субботам риск умеренного и тяжёлого апноэ (15 и более остановок дыхания в час) возрастал на 18% по сравнению со средой. Особенно заметен эффект был у мужчин и у людей моложе 60 лет.
Дополнительно выяснилось, что смещение режима сна в выходные увеличивает нагрузку на организм. Задержка отхода ко сну хотя бы на 45 минут и более долгая утренняя дремота повышали риск тяжёлого апноэ на 47% и 38% соответственно.
По выходным люди чаще пьют и курят. Алкоголь расслабляет мышцы, в том числе в области дыхательных путей, а также влияет на мозг, регулирующий дыхание. В результате эпизоды апноэ становятся более выраженными.
Поздние вечеринки и долгий сон утром сбивают внутренние биоритмы. Такой сдвиг называется "социальным джетлагом" — организм словно переживает смену часового пояса. Установленный ритм дыхания и сна нарушается, что усугубляет проявления САХОС.
Люди, использующие аппараты постоянного положительного давления (CPAP), по выходным реже их надевают. В результате защитный эффект терапии снижается, и дыхательные паузы возвращаются.
Учёные обратили внимание, что апноэ меняется и по сезонам. Летом высокая температура нарушает сон и вызывает поверхностные его фазы, а зимой длинные ночи и более поздние подъёмы увеличивают время в фазе быстрого сна, где апноэ встречается чаще. В результате в эти периоды тяжесть расстройства возрастает на 8-19% по сравнению с весной и осенью.
Эксперты считают, что однократное ночное исследование сна не всегда отражает истинную картину. Для точной диагностики важно анализировать несколько ночей подряд. Но и в повседневной жизни можно многое сделать, чтобы уменьшить проявления "социального апноэ":
придерживаться одинакового режима сна в будни и выходные;
спать не менее 7-9 часов в сутки;
ограничить алкоголь и табак, особенно вечером;
использовать назначенное лечение регулярно, включая выходные;
следить за весом и уровнем физической активности.
Среди признаков апноэ во сне врачи выделяют частые пробуждения ночью, резкие вдохи и храп, утренние головные боли, потливость, ночные походы в туалет, раздражительность и дневную сонливость. Если вы замечаете эти симптомы, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.
Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20—30 секунд, хотя в тяжёлых случаях может достигать 2—3 минут и занимать до 60 % общего времени ночного сна.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.