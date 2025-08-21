Зуд один — диагнозы разные: ошибка, которая может стоить здоровья

Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы

Экзема, или атопический дерматит, — это хроническое заболевание кожи, которое развивается на фоне генетической предрасположенности к аллергиям (атопии) или при контакте с внешними аллергенами, такими как пыльца, пылевые клещи, шерсть животных. Оно проявляется обострениями, во время которых появляются сухие красные пятна, покрытые чешуйками. Иногда кожа трескается, появляются пузырьки с жидкостью, которые вскрываются и образуют корки.

Чаще всего экзема поражает руки, лицо, шею, локтевые и коленные сгибы. В тяжёлых случаях она сопровождается выраженным зудом, нарушением сна и значительным снижением качества жизни. Атопическая форма может сохраняться годами, начинаясь ещё в детстве.

Крапивница: острый ответ кожи

Крапивница развивается иначе. Она связана с выбросом гистамина — вещества, вызывающего воспаление и выход жидкости из мелких сосудов. На коже внезапно появляются приподнятые волдыри красного или телесного цвета, похожие на ожоги крапивой. Они зудят, могут сопровождаться жжением и иногда исчезают так же быстро, как появились.

В отличие от экземы, высыпания при крапивнице обычно не фиксируются на одном месте: они возникают на коже в разных зонах и исчезают в течение нескольких часов. При этом возможно появление новых элементов. Врачи различают острую форму (длится несколько дней) и хроническую (более шести недель, протекает приступами).

Как отличить одно от другого

Главные различия:

внешний вид: экзема даёт сухие пятна и пузырьки, крапивница — выпуклые округлые волдыри.

продолжительность: пятна при экземе сохраняются до лечения, волдыри при крапивнице исчезают в течение нескольких часов.

локализация: экзема чаще встречается на лице, руках и сгибах конечностей, крапивница может появиться на любом участке кожи.

причины: экзема связана с атопией, непищевой аллергией или воздействием химических раздражителей. Крапивница нередко вызвана пищевыми продуктами, лекарствами, укусами насекомых, а также стрессом или перегревом.

Триггеры и механизмы

Контактная экзема возникает через 24-48 часов после соприкосновения с раздражителем (например, косметикой, украшением или бытовой химией). Крапивница аллергического происхождения проявляется быстрее — в течение нескольких минут после употребления пищи или лекарства. Обе формы могут быть спровоцированы стрессом, но механизмы разные: экзема связана с повреждением верхнего слоя кожи, крапивница — с более глубоким воспалением и отёком тканей.

Когда обращаться к врачу

Любые подозрительные высыпания требуют консультации дерматолога. Только специалист сможет поставить точный диагноз и исключить другие кожные заболевания, которые могут маскироваться под экзему или крапивницу. Иногда назначается аллергологическое обследование: кожные тесты, анализ крови на антитела.

Ранняя диагностика помогает не только быстрее облегчить состояние, но и предупредить хронизацию процесса. Важно сообщить врачу обо всех изменениях в привычках: новом средстве ухода, стиральном порошке или лекарствах, которые вы недавно принимали.

Методы лечения

При экземе

Основная терапия направлена на снятие воспаления. Чаще всего применяются кремы с кортикостероидами во время обострений и смягчающие средства для ежедневного ухода за кожей. Они уменьшают сухость, укрепляют кожный барьер и предотвращают новые вспышки.

При крапивнице

Здесь назначаются антигистаминные препараты, которые блокируют действие гистамина и снимают зуд. В тяжёлых случаях возможны дополнительные средства по назначению врача.

Общие подходы

В обоих случаях важно избегать провоцирующих факторов. При зуде помогает прохладная вода или компрессы, а также техники релаксации и медитация, если причиной служит стресс.

Уточнения

Зуд — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов). Ощущение зуда часто выражается в острой потребности потереть или почесать некоторый участок кожи (или слизистой).

