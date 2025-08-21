Расслабление с подвохом: как алкоголь отключает защиту организма от жары

Врачи: алкоголь летом повышает риск обезвоживания и теплового удара

Здоровье

Лето у многих ассоциируется с отдыхом, встречами с друзьями и бокалом прохладного вина или пива. Террасы, пикники, барбекю — поводов предостаточно. Но именно в жаркие дни алкоголь становится особенно коварным: вместо того чтобы освежить, он нарушает естественные механизмы охлаждения организма и ускоряет обезвоживание. В итоге возрастает риск перегрева и теплового удара.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мохито

Как организм борется с жарой

При высокой температуре тело включает систему терморегуляции. Чтобы избежать перегрева, оно усиливает потоотделение и учащает дыхание, а сосуды на поверхности кожи расширяются, чтобы охлаждать кровь. Для нормальной работы этих механизмов необходима регулярная гидратация: без достаточного количества воды пот не выделяется, и организм перестаёт эффективно охлаждаться.

Почему алкоголь мешает охлаждению

Усиление обезвоживания

Алкоголь действует как мочегонное средство: он блокирует выделение антидиуретического гормона (АДГ), который в норме помогает почкам удерживать воду. В результате человек чаще ходит в туалет, быстрее теряет жидкость и обезвоживается. Без воды тело перестаёт потеть в нужном объёме, а значит, не может должным образом сбрасывать лишнее тепло.

Сбой внутреннего "термостата"

Алкоголь вмешивается и в работу центров терморегуляции, расположенных в гипоталамусе. Это приводит к тому, что организм перестаёт адекватно реагировать на перегрев: он может вовремя не включить потоотделение и не расширить сосуды. Всё это повышает риск теплового удара даже у молодых и здоровых людей.

Маскировка сигналов жажды

Под действием алкоголя человек ощущает расслабление и ложное чувство прохлады. В такой ситуации легко недооценить жару, вовремя не выпить воду или не уйти в тень. Более того, в состоянии опьянения снижается способность принимать правильные решения — и привычные защитные реакции организма работают хуже.

Какие риски летом

Обезвоживание и перегрев — главные угрозы, но есть и косвенные последствия. Алкоголь может снижать внимательность и координацию, что делает опасными активные виды отдыха: езду на велосипеде, спорт на открытом воздухе или даже купание. Риск утопления под воздействием алкоголя резко возрастает, особенно в жаркую погоду, когда соблазн нырнуть в воду велик.

Как снизить опасность

Рекомендации специалистов

На каждый бокал алкоголя выпивайте 2-3 стакана воды.

Избегайте спиртного в самые жаркие часы дня.

Ищите тень и не переоценивайте свои силы при физической активности.

Никогда не купайтесь после употребления алкоголя.

Всегда прислушивайтесь к сигналам своего тела: если появляется слабость или головокружение, прекратите любое занятие и восполните потерю жидкости.

Безопасные нормы

Для разового употребления рекомендуют не превышать 4 стандартные дозы алкоголя. При регулярном употреблении предельное количество — не более 2 доз в день для женщин и 3 для мужчин. Одна доза соответствует бокалу вина, кружке пива или бокалу шампанского. И важно помнить: чем меньше алкоголя в жару, тем лучше для здоровья.

Не только летняя проблема

Любопытно, что миф об "алкоголе для согрева" зимой тоже не соответствует действительности. Алкоголь расширяет сосуды и создаёт иллюзию тепла, но при этом ускоряет потерю тепла организмом и увеличивает риск переохлаждения. Получается, что и в холод, и в жару алкоголь не помогает, а наоборот — мешает телу справляться с экстремальными условиями.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки — напитки, содержащие этиловый спирт.

