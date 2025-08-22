Секреты гастроэнтеролога: что произойдет с вами, если вы откажетесь от сахара на 14 дней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
2:25
Здоровье

Известный гастроэнтеролог доктор Саураб Сетхи, выпускник Гарварда, поделился в TikTok информацией о том, какие изменения могут произойти в организме через две недели после отказа от сахара. Его видео быстро стало вирусным, набрав более 10 000 просмотров.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Сетхи утверждает, что отказ от сахара может привести к заметным улучшениям в здоровье и внешнем виде. По его словам, лицо может потерять округлую форму и приобрести более естественный вид, а отечность и задержка жидкости вокруг глаз уменьшатся. Также можно заметить снижение количества жира в области живота, что связано с уменьшением уровня жира в печени.

Доктор Сетхи подчеркнул, что отказ от сахара способствует восстановлению здорового микробиома кишечника, который играет ключевую роль в пищеварении и усвоении питательных веществ. Кроме того, он отметил положительное влияние на кожу: у людей, страдающих от прыщей, кожа может стать чище и здоровее.

Эти выводы подтверждаются последними научными исследованиями. Например, исследование, проведенное в 2019 году среди более 8000 студентов колледжей в Китае, показало, что употребление сладких напитков значительно увеличивает риск развития акне. Другие исследования связывают избыток сахара с накоплением жира в печени и воспалительными процессами в организме, пишет ygeiamou.gr.

Другие эксперты также подтверждают важность сокращения потребления сахара для улучшения здоровья. Доктор Саманта Куган, преподаватель Университета Невады, отмечает, что отказ от сахара может сопровождаться симптомами отмены, такими как головные боли, боли в желудке и изменения в работе кишечника. Однако после адаптации организма большинство людей замечают улучшение работы мозга, уменьшение количества больничных дней и увеличение энергии для физической активности.

Куган также подчеркивает значительные улучшения состояния волос, кожи и ногтей, а также улучшение качества сна. Она добавляет, что сокращение потребления сахара снижает риск серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца и рак.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
