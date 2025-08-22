Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сырный удар по холестерину: эти сорта — ваши союзники в борьбе за здоровье

Сыр и холестерин: творог и рикотту можно есть без вреда для здоровья
1:46
Здоровье

Людям с повышенным уровнем "плохого" холестерина (ЛПНП) рекомендуется выбирать сыры с низким содержанием насыщенных жиров. Это особенно важно после выявления случаев заражения листерией в некоторых французских и европейских сырах.

сыр
Фото: freepik is licensed under public domain
сыр

Творог — отличный выбор. Он богат белком и содержит мало жира. Сыры из козьего молока также полезны, так как они обычно содержат меньше насыщенных жиров и легче усваиваются по сравнению с сырами из коровьего молока.

Рикотта — идеальный выбор для любителей итальянской кухни. Этот мягкий и лёгкий сыр часто менее жирный, чем другие сорта. Однако важно проверять информацию на упаковке, так как содержание жира может различаться в зависимости от бренда.

Для тех, кто предпочитает твёрдые сыры, такие как пармезан или грана падано, есть хороший совет. Эти сыры обладают насыщенным вкусом, поэтому для получения удовольствия достаточно использовать небольшое количество. Просто натрите немного сыра на тёрке, и вы сможете насладиться его вкусом без лишних калорий, советует французское издание larepubliquedespyrenees.fr.

Чтобы получить максимальную пользу для здоровья, рекомендуется сочетать сыр с продуктами, богатыми клетчаткой, такими как овощи. Особенно полезны сырые или зелёные листовые овощи, которые помогают снизить всасывание холестерина в организме.

В любом случае, особенно при повышенном уровне холестерина, важно проконсультироваться с врачом или диетологом. Они смогут дать индивидуальные рекомендации, учитывая ваше состояние здоровья и потребности.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
