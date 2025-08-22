Секрет раскрыт: почему ИИ никогда не станет вашим настоящим психологом

Эксперт по эмоциональному интеллекту, психолог и бизнес-тренер Екатерина Дмитриева считает, что искусственный интеллект в ближайшее время не сможет полностью заменить психологов.
Несмотря на то, что ИИ способен распознавать эмоции, имитировать эмпатию и давать рекомендации, его чувствительность, интуиция и способность к тонкому межличностному взаимодействию пока далеки от уровня живого специалиста, подчеркнула специалист.
Психолог не только анализирует слова клиента, но и улавливает невербальные сигналы, противоречия, контекст и уникальные особенности личности. Это требует живого участия, этических суждений и моральной ответственности, чего ИИ пока не может обеспечить, пишет Газета.Ru.
"Робот может напоминать о психогигиене, предлагать техники самопомощи, отслеживать эмоциональное состояние и снижать уровень стресса в моменте. В этом смысле он может стать персональным ассистентом по заботе о психике, но точно не терапевтом", — сказала Дмитриева.
Особенно в сложных, травматичных или кризисных ситуациях важна человеческая поддержка, основанная на опыте и внутреннем участии. Поэтому ИИ можно рассматривать как полезный инструмент, но не как замену психолога, резюмировала эксперт.
Психо́лог (др.-греч. ψυχή — душа, λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.
