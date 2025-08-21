Виноваты не поцелуи — кариес запускают привычки, которые мы всегда считали безобидными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко
1:29
Здоровье

Кариес не передается через поцелуи, хотя при обмене слюной могут передаваться бактерии, такие как Streptococcus mutans, которые способствуют развитию кариеса. Эти бактерии в норме присутствуют в слюне каждого человека, но иммунная система обычно подавляет их размножение.

Поцелуй
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поцелуй

По словам стоматолога-терапевта и пародонтолога "СМ-Стоматология" Инны Ростовенко, кариес является хроническим инфекционным процессом, возникающим из-за неудовлетворительной гигиены полости рта. Недостаточная чистка зубов приводит к образованию зубного налета, содержащего бактерии, которые выделяют кислоту, разрушающую эмаль и дентин.

Для предотвращения кариеса эксперт рекомендует уделять внимание гигиене полости рта, особенно при наличии ортодонтической аппаратуры. Важно регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров и комплексного ухода за зубами, напоминает Газета.Ru.

Также стоит сократить потребление углеводистой пищи и увеличить употребление твердых овощей и фруктов, которые помогают очищать зубы. Не следует забывать о тщательной чистке межзубных промежутков с помощью ершиков, зубной нити и ирригаторов, так как эти зоны часто остаются труднодоступными для обычной чистки и являются местами, где кариес может развиваться наиболее активно, добавила эксперт.

Уточнения

Ка́риес (лат  caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
