Серотонин управляет не только счастьем, но и походами в туалет: неожиданная правда о запорах и депрессии

Депрессия часто становится причиной запоров — эндокринолог Гудожникова

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отсутствие регулярного стула может возникать у здоровых людей и тех, кто страдает от различных заболеваний. Запором считается состояние, если оно длится более 2-3 дней. Характерным признаком является изменение консистенции стула по Бристольской шкале форм кала: 1-й и 2-й типы (твердые комочки кала). Об этом рассказала эндокринолог, диетолог ГУТА КЛИНИК, к. м.н. Татьяна Гудожникова.

Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалетная бумага

Причины запоров делятся на физиологические и патологические. Физиологические включают избыточное потребление алкоголя и кофеина, недостаток физической активности и жидкости, неправильное питание с низким содержанием клетчатки. Патологические причины — синдром раздраженного кишечника, гипотиреоз, диабет, онкологические заболевания, депрессия, сообщает Газета.Ru.

"Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров. В этом случае нарушения вегетативной нервной системы приводят к недостаточной иннервации кишечника, что в свою очередь вызывает запоры", — сказала Гудожникова.

Американские ученые выяснили, что треть людей с запорами подвержены депрессии. Недостаток серотонина в нервных клетках может вызывать нарушения работы мозга и ЖКТ.

Для устранения запоров рекомендуется увеличить потребление воды до 1,5 литра в день, включить растительную клетчатку (овощи, фрукты, каши) и физическую активность. Для профилактики полезны продукты, богатые клетчаткой (отруби, курага, чернослив). При хронических запорах нужно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).



