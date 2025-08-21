Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт мороженого из авокадо: сливки и лайм делают десерт освежающим, по мнению кулинаров
Гормон дофамин: ключ к энергии, концентрации и мотивации в спорте — фитнес-тренеры
Руссофт: Россия наращивает IT-экспорт в страны Глобального Юга
В Родительском комитете ответили на создание комиссии по защите чести и достоинства учителей
Корейский уход выходит за пределы Азии и диктует мировые тренды
Распространённый способ стирки стал причиной массовых поломок техники
Эксперты объяснили рост популярности восстановленных комплектующих
HR-эксперт назвала три вида резюме, которые работодатель даже не откроет
На Украине посмертно наградят орденом Мужества сына Андрея Чикатило

Квашеная капуста бросает вызов таблеткам: неожиданная дуэль за здоровье микрофлоры

Пробиотики помогают при частых простудах и снижении иммунитета — врач-диетолог Шестакова
2:55
Здоровье

В конце лета многие отправляются в путешествия, меняя привычный рацион и режим дня. Это может нарушить работу микробиома кишечника и повлиять на иммунитет. Как распознать проблемы с кишечником и выбрать лучшее для его поддержки — ферментированные продукты или пробиотики? Об этом рассказали врач-диетолог Ольга Шестакова и врач, директор компании "Витафарма" Эллада Мордвинцева.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Ферментированные продукты, такие как кефир, йогурт, квашеная капуста и кимчи, содержат "живые бактерии" и положительно влияют на микробиом кишечника, снижая воспаления. Однако их эффективность ограничена. В кефире, например, мало полезных бактерий, и для получения дозы, сравнимой с таблеткой пробиотика, нужно выпить около 200 литров. Пробиотики же содержат конкретные штаммы с заранее известным действием и устойчивы к кислоте желудка.

Ферментированные продукты не заменяют специализированные лекарства, а пробиотики — правильное питание, подчёркивает Газета.Ru.

"Если у вас нет выраженных симптомов, вы хотите поддержать здоровье микробиоты в профилактических целях, нет серьезных хронических заболеваний ЖКТ, при этом вы регулярно и разнообразно употребляете ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста, йогурт без сахара и т. д.) — этого достаточно для мягкого поддержания микробиома, — сказала Шестакова.

Но при частых простудах, нарушениях пищеварения или снижении иммунитета стоит обратиться к врачу и, возможно, начать прием пробиотиков, добавила она.

Дисбаланс микробиома может привести к воспалениям кишечника, синдрому раздраженного кишечника и даже психическим проблемам, таким как тревожность и депрессия. Пробиотики поддерживают здоровье микробиома, помогая улучшить настроение, восстановить работу кишечника и укрепить иммунитет.

Чтобы понять, нужны ли вам пробиотики, следите за своим самочувствием: вздутие живота, диарея, запоры, частые простуды, усталость или кожные проблемы — повод обратиться к врачу. При выборе пробиотиков обращайте внимание на состав, количество живых бактерий (не менее 1-10 миллиардов на дозу) и форму выпуска (капсулы или таблетки с кишечнорастворимой оболочкой).

Даже без приема пробиотиков важно поддерживать микрофлору кишечника, включая в рацион продукты, богатые пребиотиками (бананы, лук, чеснок, спаржа, зелень) и пищевыми волокнами (бобовые, овощи, цельнозерновые продукты, семена льна, отруби). Пробиотики — не просто модный тренд, а средство для поддержания здоровья при правильном применении.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Силовые структуры
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Руссофт: Россия наращивает IT-экспорт в страны Глобального Юга
В Родительском комитете ответили на создание комиссии по защите чести и достоинства учителей
Корейский уход выходит за пределы Азии и диктует мировые тренды
Распространённый способ стирки стал причиной массовых поломок техники
Эксперты объяснили рост популярности восстановленных комплектующих
HR-эксперт назвала три вида резюме, которые работодатель даже не откроет
На Украине посмертно наградят орденом Мужества сына Андрея Чикатило
Огородники используют август для посадки скороспелого картофеля
Депрессия часто становится причиной запоров — эндокринолог Гудожникова
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.