Квашеная капуста бросает вызов таблеткам: неожиданная дуэль за здоровье микрофлоры

Пробиотики помогают при частых простудах и снижении иммунитета — врач-диетолог Шестакова

В конце лета многие отправляются в путешествия, меняя привычный рацион и режим дня. Это может нарушить работу микробиома кишечника и повлиять на иммунитет. Как распознать проблемы с кишечником и выбрать лучшее для его поддержки — ферментированные продукты или пробиотики? Об этом рассказали врач-диетолог Ольга Шестакова и врач, директор компании "Витафарма" Эллада Мордвинцева.

Ферментированные продукты, такие как кефир, йогурт, квашеная капуста и кимчи, содержат "живые бактерии" и положительно влияют на микробиом кишечника, снижая воспаления. Однако их эффективность ограничена. В кефире, например, мало полезных бактерий, и для получения дозы, сравнимой с таблеткой пробиотика, нужно выпить около 200 литров. Пробиотики же содержат конкретные штаммы с заранее известным действием и устойчивы к кислоте желудка.

"Если у вас нет выраженных симптомов, вы хотите поддержать здоровье микробиоты в профилактических целях, нет серьезных хронических заболеваний ЖКТ, при этом вы регулярно и разнообразно употребляете ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста, йогурт без сахара и т. д.) — этого достаточно для мягкого поддержания микробиома, — сказала Шестакова.

Но при частых простудах, нарушениях пищеварения или снижении иммунитета стоит обратиться к врачу и, возможно, начать прием пробиотиков, добавила она.

Дисбаланс микробиома может привести к воспалениям кишечника, синдрому раздраженного кишечника и даже психическим проблемам, таким как тревожность и депрессия. Пробиотики поддерживают здоровье микробиома, помогая улучшить настроение, восстановить работу кишечника и укрепить иммунитет.

Чтобы понять, нужны ли вам пробиотики, следите за своим самочувствием: вздутие живота, диарея, запоры, частые простуды, усталость или кожные проблемы — повод обратиться к врачу. При выборе пробиотиков обращайте внимание на состав, количество живых бактерий (не менее 1-10 миллиардов на дозу) и форму выпуска (капсулы или таблетки с кишечнорастворимой оболочкой).

Даже без приема пробиотиков важно поддерживать микрофлору кишечника, включая в рацион продукты, богатые пребиотиками (бананы, лук, чеснок, спаржа, зелень) и пищевыми волокнами (бобовые, овощи, цельнозерновые продукты, семена льна, отруби). Пробиотики — не просто модный тренд, а средство для поддержания здоровья при правильном применении.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.



