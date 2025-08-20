Свежесть с подвохом: любимый летний перекус может закончиться реанимацией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:29
Здоровье

Хрустящие малосольные огурцы — классика летнего стола. Они освежают, вкусны и, на первый взгляд, кажутся абсолютно безобидными. Но диетологи предупреждают: за этим легким лакомством может скрываться опасность — и не для кого-то абстрактного, а для вполне конкретных людей.

Малосольные огурцы
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малосольные огурцы

Основной риск — это соль

Даже «малосольный» вариант содержит натрий в количестве, способном запустить в организме цепь негативных реакций. Излишек соли заставляет ткани удерживать жидкость, а это приводит к увеличению объема циркулирующей крови. В результате возрастает нагрузка на сосуды, сердце и почки.

«Соль провоцирует задержку жидкости внутри тканей. Это неизбежно ведет к увеличению общего объема крови, циркулирующей по сосудам», — напоминают эксперты.

Гипертоникам — особенно опасно

Людям с повышенным артериальным давлением малосольные огурцы категорически не рекомендуются. Даже один огурчик может спровоцировать скачок давления, усилить головные боли и вызвать гипертонический криз.

«Гипертоникам эта закуска грозит резким подъемом давления. Даже небольшое количество может спровоцировать опасный криз и усилить головные боли», — подчеркивают специалисты.

Почки не справятся

Если у вас есть проблемы с почками, то избыток соли становится двойным ударом. Ослабленные органы плохо выводят натрий, что приводит к накоплению жидкости, усилению отечности и ухудшению состояния.

«Людям с проблемами почек избыток натрия наносит двойной удар. Ослабленные органы не справляются с выведением соли, что усугубляет течение болезней и отечность», — говорится в материале.

Сердце тоже страдает

Избыточный объем крови — лишняя нагрузка на сердечную мышцу. Это может вызвать одышку, чувство тяжести и общее ухудшение самочувствия.

«Для сердечников задержка жидкости означает принудительную работу мышцы на пределе. Перекачивание увеличенного объема крови вызывает сильную одышку и ухудшает общее состояние», — объясняют врачи.

Не подходят при гастрите, язве и панкреатите

Малосольные огурцы — продукт брожения, да ещё и с соляным ударом. Всё это раздражает слизистые и может спровоцировать резкую боль, изжогу и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«При гастрите, язве или панкреатите соль и естественная кислота брожения становятся сильным раздражающим фактором. Это гарантированно вызовет боль, изжогу и обострение болезни», — говорится в материале.

Даже у здоровых — есть нюансы

Если вы полностью здоровы, это не значит, что можно есть малосольные огурцы без меры. Отечность лица и ног после «соленой» трапезы — частое явление даже у тех, кто не жалуется на здоровье.

Плюсы есть — при правильном подходе

В умеренных количествах малосольные огурцы могут быть даже полезны. В жару они помогают восстановить электролитный баланс, потерянный с потом. Клетчатка и пробиотики брожения улучшают пищеварение, а низкая калорийность делает огурцы отличным элементом диеты.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец семейства Тыквенные.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
