Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэпер Баста сотрудничает с Марго Овсянниковой из-за финансовых трудностей
Неожиданный финал: Алькарас побеждает Синера за 5 геймов
Урожай с подоконника: сколько картофеля можно вырастить дома и зачем это нужно
Арабский туризм: как Трентино готовится к новой волне туристов
Лёд помогает удалить жвачку, воск и вмятины на ковре
При псориазе важно исключить стресс, травмы кожи и инфекции ЛОР-органов
Ида Галич рассказала, что её коллеги заболели звёздной болезнью
Будущее макияжа уже здесь: новые кушоны объединяют декоративную косметику и полноценный уход за кожей
Пилатес при болях в коленях: этот вид фитнеса помогает пожилым людям

Пациенты боятся уснуть: в больнице Новосибирска появились новые соседи, которые наводят страх

В больнице №11 Новосибирска зафиксированы антисанитарные условия
2:09
Здоровье

Сообщения о нашествии клопов и тараканов в больнице №11 Новосибирска вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей делятся тревожными фото и рассказами о нечеловеческих условиях, в которых вынуждены находиться пациенты.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Свет не выключают даже ночью

По словам самих пациентов, многие из них спят с включённым светом, опасаясь укусов клопов. В палатах и других помещениях регулярно появляются тараканы. Люди жалуются на антисанитарию и недостаточное внимание к базовой гигиене.

Ответ администрации

Ситуацию прокомментировала администрация медицинского учреждения. Представители больницы подтвердили наличие проблемы, но подчеркнули, что её причины кроются и в самих пациентах. Многие, по словам сотрудников, игнорируют санитарные требования, оставляют пищу в палатах, чем провоцируют появление насекомых.

Обещают дезинсекцию и усиленную уборку

Администрация подчёркивает, что уборка проводится дважды в день. Также в ближайшие дни в учреждении будет проведена повторная дезинсекция.

Закрытая стоматология и другие инциденты

Тем временем, это уже не первый случай, когда в медицинских учреждениях Новосибирска фиксируются серьёзные нарушения санитарных норм. Ранее была закрыта частная стоматологическая клиника — проверка выявила, что персонал не обрабатывал инструменты и нарушал график уборки.

Отзывы пациентов: даже в поликлиниках чище

"Напугало состояние здания клиники: грязь, отсутствие ремонта. Даже в городских поликлиниках такого нет. Закрались подозрения, что тут проблемы с инструментами у стоматологов могут быть", — делятся отзывами пациенты.

Чёрный список поликлиник Новосибирска

Редакция аtas.info также ранее опубликовала «антирейтинг» поликлиник Новосибирска — тех, куда жители города предпочитают не обращаться из-за страха за своё здоровье.

Уточнения

Больни́ца — вид гражданского стационарного медицинского учреждения, направленного на лечение больных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Модные офисные свитера: как выбрать стильный и уютный вариант на осень
Красота и стиль
Модные офисные свитера: как выбрать стильный и уютный вариант на осень Аудио 
Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине
Военные новости
Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине Аудио 
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Целлюлит: рекомендации врачей по питанию, спорту и уходу за кожей
Аргановое масло заменяет косметику для лица, губ и волос — zpravy.tiscali.cz
Экологи назвали туалетную бумагу безопасной альтернативой садовым материалам
Вызов Неймара попал в заголовки испанских газет, которые пишут, что ему придётся страдать
В больнице №11 Новосибирска зафиксированы антисанитарные условия
Мэтт Дэймон попал в критическую ситуацию, подавившись свиным ребром у Джимми Киммела
Стиль quiet luxury в интерьере сочетает устойчивость, минимализм и долговечность
Австрийская служба занятости: беженцы намеренно проваливают языковые тесты, чтобы не работать
Анчелотти раскрывает планы: игроки Реала возвращаются в сборную Бразилии
Искусство эпохи Возрождения: что скрывают золотые ворота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.