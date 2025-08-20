Пациенты боятся уснуть: в больнице Новосибирска появились новые соседи, которые наводят страх

В больнице №11 Новосибирска зафиксированы антисанитарные условия

Сообщения о нашествии клопов и тараканов в больнице №11 Новосибирска вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей делятся тревожными фото и рассказами о нечеловеческих условиях, в которых вынуждены находиться пациенты.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Свет не выключают даже ночью

По словам самих пациентов, многие из них спят с включённым светом, опасаясь укусов клопов. В палатах и других помещениях регулярно появляются тараканы. Люди жалуются на антисанитарию и недостаточное внимание к базовой гигиене.

Ответ администрации

Ситуацию прокомментировала администрация медицинского учреждения. Представители больницы подтвердили наличие проблемы, но подчеркнули, что её причины кроются и в самих пациентах. Многие, по словам сотрудников, игнорируют санитарные требования, оставляют пищу в палатах, чем провоцируют появление насекомых.

Обещают дезинсекцию и усиленную уборку

Администрация подчёркивает, что уборка проводится дважды в день. Также в ближайшие дни в учреждении будет проведена повторная дезинсекция.

Закрытая стоматология и другие инциденты

Тем временем, это уже не первый случай, когда в медицинских учреждениях Новосибирска фиксируются серьёзные нарушения санитарных норм. Ранее была закрыта частная стоматологическая клиника — проверка выявила, что персонал не обрабатывал инструменты и нарушал график уборки.

Отзывы пациентов: даже в поликлиниках чище

"Напугало состояние здания клиники: грязь, отсутствие ремонта. Даже в городских поликлиниках такого нет. Закрались подозрения, что тут проблемы с инструментами у стоматологов могут быть", — делятся отзывами пациенты.

Чёрный список поликлиник Новосибирска

Редакция аtas.info также ранее опубликовала «антирейтинг» поликлиник Новосибирска — тех, куда жители города предпочитают не обращаться из-за страха за своё здоровье.

Уточнения

