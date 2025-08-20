Слишком полезен, чтобы оставаться на грядке: это растение оказалось оружием против рака и диабета

Базилик — ароматное растение, которое мы привыкли видеть в салатах и блюдах средиземноморской кухни — на самом деле куда полезнее, чем кажется на первый взгляд. По словам диетолога клиники Кливленда Джиллиан Калбертсон, его регулярное употребление может сыграть решающую роль в профилактике серьёзных хронических заболеваний, включая рак кишечника.
Антиоксиданты в составе базилика помогают бороться с окислительным стрессом — состоянием, которое развивается из-за плохой экологии, вредных привычек и неправильного питания. Этот стресс, в свою очередь, является одной из причин развития онкологических заболеваний и болезней сердца.
"Употребление базилика связано с профилактикой рака кишечника, диабета, болезней сердца и артрита", — подчёркивает диетолог Джиллиан Калбертсон.
Всё больше исследований подтверждают эффективность компонентов базилика в борьбе с онкологией. Особенно важную роль здесь играет эфирное масло, входящее в состав растения.
Помимо прочего, базилик обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
Интересно, что и фиолетовый, и зелёный базилик одинаково богаты питательными веществами, хотя у первого более яркий цвет за счёт содержания антоцианов — тех самых природных антиоксидантов. Различие между ними скорее кулинарное:
Однако, несмотря на все плюсы, употреблять базилик стоит с осторожностью. Он не рекомендуется:
Включение базилика в ежедневный рацион — простой и вкусный шаг к улучшению здоровья. Однако важно помнить: даже полезные растения имеют противопоказания, поэтому употреблять базилик следует осознанно, особенно людям с определёнными хроническими состояниями, сообщает "Царьград".
Базили́к — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые.
