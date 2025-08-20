Слишком полезен, чтобы оставаться на грядке: это растение оказалось оружием против рака и диабета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Базилик снижает риск рака кишечника, диабета и болезней сердца
2:25
Здоровье

Базилик — ароматное растение, которое мы привыкли видеть в салатах и блюдах средиземноморской кухни — на самом деле куда полезнее, чем кажется на первый взгляд. По словам диетолога клиники Кливленда Джиллиан Калбертсон, его регулярное употребление может сыграть решающую роль в профилактике серьёзных хронических заболеваний, включая рак кишечника.

Грядка базилика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка базилика

Антиоксиданты против окислительного стресса

Антиоксиданты в составе базилика помогают бороться с окислительным стрессом — состоянием, которое развивается из-за плохой экологии, вредных привычек и неправильного питания. Этот стресс, в свою очередь, является одной из причин развития онкологических заболеваний и болезней сердца.

"Употребление базилика связано с профилактикой рака кишечника, диабета, болезней сердца и артрита", — подчёркивает диетолог Джиллиан Калбертсон.

Эфирное масло и борьба с онкологией

Всё больше исследований подтверждают эффективность компонентов базилика в борьбе с онкологией. Особенно важную роль здесь играет эфирное масло, входящее в состав растения.

Полезные свойства базилика

Помимо прочего, базилик обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Зелёный или фиолетовый

Интересно, что и фиолетовый, и зелёный базилик одинаково богаты питательными веществами, хотя у первого более яркий цвет за счёт содержания антоцианов — тех самых природных антиоксидантов. Различие между ними скорее кулинарное:

  • Фиолетовый базилик чаще добавляют к мясу и рыбе,
  • Зелёный — к десертам и салатам, благодаря его лёгкому и освежающему вкусу.

Базилик может навредить

Однако, несмотря на все плюсы, употреблять базилик стоит с осторожностью. Он не рекомендуется:

  • людям с нарушениями свёртываемости крови,
  • при пониженном давлении,
  • а также тем, кто склонен к аллергии на эфирные масла.

Включение базилика в ежедневный рацион — простой и вкусный шаг к улучшению здоровья. Однако важно помнить: даже полезные растения имеют противопоказания, поэтому употреблять базилик следует осознанно, особенно людям с определёнными хроническими состояниями, сообщает "Царьград".

Уточнения

Базили́к — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
