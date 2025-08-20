Врачи скрывали! Этот продукт блокирует действие антибиотиков, а вы продолжаете его есть

Антибиотики и диета: молочные продукты и соки нужно исключить для лучшего результата

Антибиотики эффективно борются с бактериальными инфекциями, но их действие может ослабляться при неправильном питании. Некоторые продукты влияют на усвоение лекарств или усиливают побочные эффекты, как объяснила педиатр Айгюль Исрафилова из "СМ-Клиники" для детей.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Во время приема антибиотиков рекомендуется избегать молочных продуктов, алкоголя, кислых фруктов и соков, а также продуктов с высоким содержанием сахара и клетчатки, предупредила врач.

Кальций в молочных продуктах может связываться с антибиотиками, такими как тетрациклины и фторхинолоны, снижая их эффективность. Алкоголь усиливает побочные эффекты антибиотиков, такие как тошнота и головокружение, а также оказывает дополнительную нагрузку на печень, предупреждает Газета.Ru.

"Кислые фрукты, такие как грейпфрут, апельсины, лимоны и их соки, могут замедлять расщепление некоторых антибиотиков, приводя к повышению их концентрации в крови и увеличению риска побочных эффектов", — добавила специалист.

Продукты с высоким содержанием сахара способствуют росту нежелательных бактерий в кишечнике, что может усугубить дисбактериоз при приеме антибиотиков. Продукты с большим количеством клетчатки ускоряют выведение антибиотиков, снижая их эффективность.

Важно следовать инструкциям врача, соблюдать дозировку и кратность приема препарата, а также уточнить у специалиста или фармацевта, какие продукты следует избегать. После курса антибиотиков рекомендуется восстановить микрофлору кишечника с помощью про- и пребиотиков. Соблюдение этих рекомендаций поможет получить максимальную пользу от лечения антибиотиками и избежать побочных эффектов.

