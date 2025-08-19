Утренняя мелочь, из-за которой желудок сгорает за считанные месяцы: проверьте себя

Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ

Газированные и сладкие напитки на голодный желудок приводят к обострению гастрита и панкреатита. Об опасности распространенной утренней привычки в разговоре с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Калинчев отметил, что на голодный желудок лучше не употреблять раздражающие продукты. По его словам, вода остается самым безопасным вариантом.

"Натощак не надо пить кофе человеку, у которого есть хронический гастрит, чай крепкий, вот такие вещи. То есть вода самая безопасная", — подчеркнул врач.

Он добавил, что особенно опасны газированные напитки, энергетики и сладкие коктейли.

"А если брать про газировки, энергетические напитки, то с большой долей вероятности обострится и панкреатит, и гастрит. И причем это может произойти буквально после двух-трех напитков", — предупредил Калинчев.

Эксперт отметил, что у большинства взрослых уже есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому подобные напитки особенно опасны.

"У любого взрослого человека есть обязательно какие-нибудь хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Они гарантированно обострятся, если делать такие вещи", — сказал он.

По его словам, дети переносят газировку легче только потому, что у них еще нет подобных проблем, но со временем заболевания все равно развиваются.