Утренняя мелочь, из-за которой желудок сгорает за считанные месяцы: проверьте себя

Газированные и сладкие напитки на голодный желудок приводят к обострению гастрита и панкреатита. Об опасности распространенной утренней привычки в разговоре с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
Калинчев отметил, что на голодный желудок лучше не употреблять раздражающие продукты. По его словам, вода остается самым безопасным вариантом.
"Натощак не надо пить кофе человеку, у которого есть хронический гастрит, чай крепкий, вот такие вещи. То есть вода самая безопасная", — подчеркнул врач.
Он добавил, что особенно опасны газированные напитки, энергетики и сладкие коктейли.
"А если брать про газировки, энергетические напитки, то с большой долей вероятности обострится и панкреатит, и гастрит. И причем это может произойти буквально после двух-трех напитков", — предупредил Калинчев.
Эксперт отметил, что у большинства взрослых уже есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому подобные напитки особенно опасны.
"У любого взрослого человека есть обязательно какие-нибудь хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Они гарантированно обострятся, если делать такие вещи", — сказал он.
По его словам, дети переносят газировку легче только потому, что у них еще нет подобных проблем, но со временем заболевания все равно развиваются.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.