Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муж Ивлеевой высказался о работе блогерши на ферме: когда женщина работает – это музыка
В Госдуме оценили идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Дефицит бюджета РФ увеличился: эксперты предсказывают осенние корректировки
Маникюр с надписями и обилием страз отнесли к неактуальным трендам
Ушла к Macan? Дилара заинтриговала фанатов после расставания
Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
Агрономы перечислили основные шаги черенкования роз в августе и сентябре
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём
В Госдуме дали оценку отказа от преподавания обществознания в 5-7 классах школы

Утренняя мелочь, из-за которой желудок сгорает за считанные месяцы: проверьте себя

Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ
1:31
Здоровье

Газированные и сладкие напитки на голодный желудок приводят к обострению гастрита и панкреатита. Об опасности распространенной утренней привычки в разговоре с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Тошнота
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тошнота

Калинчев отметил, что на голодный желудок лучше не употреблять раздражающие продукты. По его словам, вода остается самым безопасным вариантом.

"Натощак не надо пить кофе человеку, у которого есть хронический гастрит, чай крепкий, вот такие вещи. То есть вода самая безопасная", — подчеркнул врач.

Он добавил, что особенно опасны газированные напитки, энергетики и сладкие коктейли.

"А если брать про газировки, энергетические напитки, то с большой долей вероятности обострится и панкреатит, и гастрит. И причем это может произойти буквально после двух-трех напитков", — предупредил Калинчев.

Эксперт отметил, что у большинства взрослых уже есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому подобные напитки особенно опасны.

"У любого взрослого человека есть обязательно какие-нибудь хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Они гарантированно обострятся, если делать такие вещи", — сказал он.

По его словам, дети переносят газировку легче только потому, что у них еще нет подобных проблем, но со временем заболевания все равно развиваются.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ
Военные новости
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Муж Ивлеевой высказался о работе блогерши на ферме: когда женщина работает – это музыка
В Госдуме оценили идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Дефицит бюджета РФ увеличился: эксперты предсказывают осенние корректировки
Маникюр с надписями и обилием страз отнесли к неактуальным трендам
Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ
Ушла к Macan? Дилара заинтриговала фанатов после расставания
Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
Агрономы перечислили основные шаги черенкования роз в августе и сентябре
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём
В Госдуме дали оценку отказа от преподавания обществознания в 5-7 классах школы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.