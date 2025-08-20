Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вкусно, но опасно: дыня запрещена при этих 7 состояниях — проверьте себя

Дыню нельзя есть при гастрите, панкреатите и диабете — рекомендации врача
3:21
Здоровье

Сочная и ароматная дыня ассоциируется с летом и лёгкостью. Она богата витаминами, антиоксидантами и минералами, способными поддерживать здоровье кожи, сосудов и иммунной системы. Но, несмотря на очевидную пользу, у этого фрукта есть и ряд противопоказаний. Важно знать, в каких случаях дыню можно включать в рацион, а когда лучше отказаться от неё.

пара ест дыню
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пара ест дыню

Когда дыня под запретом

По словам специалистов, одной из главных причин ограничить употребление дыни является почечная недостаточность. В этом случае необходимо строго контролировать уровень калия и жидкости в организме, а дыня содержит значительное количество этого минерала.

Ещё одна категория — люди с индивидуальной непереносимостью фруктозы. В их организме фруктовый сахар усваивается с трудом, что может вызывать вздутие, боли в животе и другие неприятные симптомы.

Не стоит забывать и об аллергических реакциях. Помимо прямой аллергии на дыню, встречается и перекрёстная аллергия, при которой организм реагирует не только на сам фрукт, но и на родственные продукты. У детей до трёх лет дыня особенно часто вызывает аллергию и тяжело переваривается, поэтому давать её малышам не рекомендуется.

Отдельно врачи указывают на сахарный диабет: допустимо съедать не более 50-100 граммов дыни. Даже этот объём следует согласовывать с врачом, чтобы избежать резких скачков глюкозы.

Осторожно при заболеваниях ЖКТ

Дыня противопоказана и при острых формах заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, холецистите, колите и синдроме раздражённого кишечника. В такие периоды лучше полностью исключить её из рациона.

Однако при стойкой ремиссии разрешено употребление небольших порций — не более 100 граммов, и то только после основного приёма пищи. Это снижает нагрузку на ЖКТ и минимизирует риск обострения.

Полезные свойства дыни

Несмотря на ограничения, в дыне содержится множество ценных веществ.

  • Бета-каротин (провитамин А). Защищает клетки от повреждений, способствует здоровью кожи и слизистых, укрепляет иммунитет.

  • Витамин С. Снижает окислительный стресс, поддерживает эластичность кожи и сосудов, улучшает усвоение железа.

  • Калий. Регулирует артериальное давление, помогает поддерживать нормальный сердечный ритм.

Благодаря сочетанию витаминов и микроэлементов дыня положительно влияет на общее самочувствие, особенно в жаркое время года, когда организм теряет много жидкости и электролитов.

Как правильно есть дыню

Чтобы получить максимум пользы и минимизировать риски:

  • ешьте дыню отдельно от других продуктов — она плохо сочетается с молочными и кислыми блюдами;

  • не превышайте рекомендуемые порции, особенно при проблемах с ЖКТ или диабете;

  • не давайте дыню маленьким детям;

  • выбирайте зрелые, но не перезревшие плоды: в них выше концентрация витаминов и меньше риск брожения в желудке.

Уточнения

Ды́ня — растение семейства Тыквенные, вид рода Огурец, бахчевая культура.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
