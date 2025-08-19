Никаких мантр перед зеркалом: секрет роста самооценки кроется в самом обычном деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Поднять самооценку можно только через реальные дела, в которых человек проявляет свои способности и получает признание. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Никитина подчеркнула, что популярные техники аутотренинга не дают значимого эффекта.

"Вот это вот не работает, потому что мы убеждаем себя, мало что это дает на самом деле. Если вас не хвалили в детстве и человек так привык жить, то самооценку простыми вот такими техниками не так просто поднять", — сказала психотерапевт.

По ее словам, самооценка растет через занятия, где человек чувствует себя успешным и уникальным.

"Можно делать то, в чем вы эксперт, в чем вы специалист. И не важно, что конкретно. Собираете ли вы бусы, рисуете, занимаетесь спортом, где-то еще, чтобы вы каждый раз убеждались, что вы молодец", — отметила Никитина.

Она добавила, что важно хвалить себя именно за конкретные дела.

"Вот элементарно. Человек встал, он прекрасно готовит омлет с овощами какой-то. Вот вы приготовили этот омлет с овощами и сказали себе, я молодец, потому что вкусно. Вас похвалили близкие. Вы сами получили удовольствие. Вот тогда ваша самооценка поднялась", — пояснила специалист.

