Муха-помощница: как дрозофила совершила прорыв в медицине — вы будете удивлены

Плодовая мушка, или дрозофила (Drosophila melanogaster), которая обычно воспринимается как нежелательный гость на кухне, играет важную роль в научных исследованиях. Несмотря на то что её появление может быть раздражающим, это насекомое оказалось незаменимым помощником в изучении сложных заболеваний. За свои достижения в области генетики дрозофила получила шесть Нобелевских премий и стала одним из самых изученных организмов на планете.

Фото: iNaturalist by Alexis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Почему дрозофила так важна для науки?

Секрет популярности дрозофилы заключается в её генетическом сходстве с человеком. Учёные обнаружили, что около 75% генов, связанных с человеческими заболеваниями, имеют аналоги у этой мухи. Это позволяет исследователям изучать такие процессы, как старение, дегенерация нервных клеток и клеточная пролиферация, всего за несколько дней, поскольку жизненный цикл мухи очень короткий.

Кроме того, генная инженерия с дрозофилами проста и эффективна. В лабораторных условиях можно легко активировать или деактивировать определённые гены, что позволяет тестировать лекарства и моделировать вирусные инфекции. Таким образом, дрозофила становится "кратчайшим путём" к пониманию сложных биологических механизмов, на изучение которых у человека или грызунов ушли бы месяцы и потребовались бы значительные ресурсы.

Экономическая выгода

Исследования с использованием плодовых мушек значительно дешевле по сравнению с экспериментами на мышах. Например, содержание лаборатории по изучению мух обходится всего в 10% от стоимости содержания лаборатории с мышами. Бразильское исследование показало, что содержание лаборатории с мухами почти в три раза дешевле, чем лаборатории с культурами клеток, а если учитывать только затраты на расходные материалы, то в семь раз дешевле.

"За каждый вложенный в плодовых мушек доллар мы получаем в десять раз больше биологии, чем за вложенный в мышей доллар", — подчеркнул генетик Хьюго Беллен из Медицинского колледжа Бейлора.

Возможности для Бразилии — и всего мира

В условиях ограниченного финансирования науки в Бразилии плодовая мушка может стать важным инструментом для достижения научных прорывов. Исследователи из Университета Фридриха Листа и Университета Сан-Паулу (USP) предлагают создать специальные конкурсы для стимулирования использования дрозофил в научных исследованиях. Это позволит превратить это насекомое в стратегический инструмент для укрепления научного суверенитета страны, сообщает diariodocomercio.com.br.

Таким образом, плодовая мушка, которая часто воспринимается как досадная неприятность, может сыграть ключевую роль в развитии науки в Бразилии. Она поможет учёным решать сложные задачи и достигать значимых результатов, не требуя больших затрат.

Дрозофи́лы (лат. Drosophila от др.-греч. δρόσος — роса, влага + φιλέω — любить) — плодовые мухи, род мелких насекомых семейства плодовых мушек (Drosophilidae) отряда двукрылых (Diptera).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
