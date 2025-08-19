Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массовая продажа иномарок произойдет в российских таксопарках
Собчак заявила, что любовь к животным — тревожный сигнал в отношениях
Росреестр уточнил критерии для изъятия неосвоенных участков с сентября 2025 года
Актёры Солдат договорились о возобновлении сериала спустя 15 лет
Оборонным предприятиям Перми выделят землю под жильё на особых условиях
ВОЗ: в домах уровни загрязнения от дровяных печей превышают рекомендации
Распашные шкафы признаны более практичными и долговечными по сравнению с купе
Дубай без переплат: где провести день в Дубае как миллионер, но за копейки
Приложения для тренировок поощряют спортсменов скидками за пройденные километры

Ваше сердце работает на износ каждую ночь: всё дело в одной популярной позе для сна

Сон на левом боку активизирует лимфатическую систему для вывода токсинов — данные врачей
2:20
Здоровье

Положение тела во сне влияет на организм куда сильнее, чем принято считать. Аюрведа и современная медицина сходятся во мнении: сон на левом боку запускает целый ряд полезных процессов.

Сон на боку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сон на боку

Что происходит с организмом

1. Улучшается работа лимфатической системы

Основные лимфатические протоки расположены слева, поэтому именно в этой позе дренаж и выведение токсинов происходят активнее.

2. Снижается нагрузка на сердце

Гравитация помогает кровообращению, и сердцу нужно меньше усилий для перекачки крови.

3. Улучшается пищеварение

Желудок в таком положении располагается естественно, а желудочный сок не попадает в пищевод. Это снижает риск изжоги.

4. Активнее работает селезёнка

Орган, отвечающий за фильтрацию крови, расположен слева. На боку он функционирует эффективнее, поддерживая иммунитет.

5. Польза для беременных женщин

Сон на левом боку улучшает кровоснабжение плаценты и снижает давление на печень.

6. Лёгкость в ногах

Кровь легче оттекает от нижних конечностей, уменьшаются отёки и тяжесть. Особенно полезно при варикозе.

7. Детоксикация печени

Ночью процессы очищения организма активнее, и эта поза помогает печени работать эффективнее.

8. Свободное дыхание

Лёгкие не сдавливаются, дыхание становится глубже. Особенно это заметно у людей с храпом или апноэ.

9. Забота о позвоночнике

Вес тела распределяется равномернее, снижается риск утренней боли в спине и шее.

Важные нюансы

  • Людям с сердечной недостаточностью стоит консультироваться с врачом: не всегда сон на левом боку подходит.

  • Чтобы усилить эффект, можно подложить подушку между коленями — это выровняет таз и снизит нагрузку на поясницу.

Регулярный сон на левом боку помогает работе сердца, пищеварения, дыхательной и лимфатической систем. Простая привычка способна стать настоящей "инвестицией" в здоровье.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Последние материалы
Росреестр уточнил критерии для изъятия неосвоенных участков с сентября 2025 года
Актёры Солдат договорились о возобновлении сериала спустя 15 лет
Сон на левом боку активизирует лимфатическую систему для вывода токсинов — данные врачей
Оборонным предприятиям Перми выделят землю под жильё на особых условиях
ВОЗ: в домах уровни загрязнения от дровяных печей превышают рекомендации
Распашные шкафы признаны более практичными и долговечными по сравнению с купе
Дубай без переплат: где провести день в Дубае как миллионер, но за копейки
Приложения для тренировок поощряют спортсменов скидками за пройденные километры
ТОП-6 опасных ингредиентов в шампунях: защитите свои волосы и кожу головы — биолог Дробышева
Адвокат напомнил о штрафах за публикацию шуток про автомобильные номера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.