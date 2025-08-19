Ваше сердце работает на износ каждую ночь: всё дело в одной популярной позе для сна

Положение тела во сне влияет на организм куда сильнее, чем принято считать. Аюрведа и современная медицина сходятся во мнении: сон на левом боку запускает целый ряд полезных процессов.
Основные лимфатические протоки расположены слева, поэтому именно в этой позе дренаж и выведение токсинов происходят активнее.
Гравитация помогает кровообращению, и сердцу нужно меньше усилий для перекачки крови.
Желудок в таком положении располагается естественно, а желудочный сок не попадает в пищевод. Это снижает риск изжоги.
Орган, отвечающий за фильтрацию крови, расположен слева. На боку он функционирует эффективнее, поддерживая иммунитет.
Сон на левом боку улучшает кровоснабжение плаценты и снижает давление на печень.
Кровь легче оттекает от нижних конечностей, уменьшаются отёки и тяжесть. Особенно полезно при варикозе.
Ночью процессы очищения организма активнее, и эта поза помогает печени работать эффективнее.
Лёгкие не сдавливаются, дыхание становится глубже. Особенно это заметно у людей с храпом или апноэ.
Вес тела распределяется равномернее, снижается риск утренней боли в спине и шее.
Людям с сердечной недостаточностью стоит консультироваться с врачом: не всегда сон на левом боку подходит.
Чтобы усилить эффект, можно подложить подушку между коленями — это выровняет таз и снизит нагрузку на поясницу.
Регулярный сон на левом боку помогает работе сердца, пищеварения, дыхательной и лимфатической систем. Простая привычка способна стать настоящей "инвестицией" в здоровье.
Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.