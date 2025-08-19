Кардио делает хуже, если вы забыли про один элемент — и это не питание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:13
Здоровье

Когда хочется похудеть, логика кажется очевидной: больше двигаешься — быстрее худеешь. Поэтому многие сразу делают ставку на кардио: бег, велотренажёр, эллипс, степ-аэробика. Причём нередко — исключительно на них. Один из самых распространённых вариантов — час кардио каждый день. Иногда — вообще без выходных. Без силовых, без нормального восстановления, без выстроенного питания.

Бег или тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег или тренировка

На первый взгляд всё кажется логичным. Но такая стратегия не только не работает, а может ещё и навредить.

Кардионагрузки

Кардио не «жжёт жир» напрямую, как думают многие. Да, во время бега или интенсивной ходьбы организм действительно расходует энергию. Но берёт он её не только из жиров, а ещё из углеводов (гликогена), а если питание хромает — то и из мышц.

Если вы месяцами упираетесь только в кардио, при этом мало едите и не даёте себе восстановиться — тело будет терять не только жир, но и мышцы. А вместе с мышцами снижается и базовый уровень обмена веществ. В итоге: вес «встаёт», тело становится дряблым, усталость — вечным спутником.

Отсутствие силовых — путь к дисбалансу

Мышцы — это не просто про силу. Это актив, который поддерживает осанку, помогает двигаться, участвует в метаболизме и влияет на гормональный фон. Особенно важно это для женщин: уже после 25 лет мышечная масса начинает снижаться естественным образом.

Если не подключать силовые нагрузки, можно и похудеть — но фигура не станет подтянутой. Даже если часами заниматься кардио.

К тому же постоянные кардио без базы из мышц ведут к хронически повышенному кортизолу — гормону стресса. А стрессовое тело, увы, нередко начинает запасать жир, а не избавляться от него. Суставы тоже получают приличную нагрузку. И чем слабее мышцы, тем выше риск перегрузок и травм.

Кардио — это только часть уравнения

Чтобы худеть грамотно и надолго, нужен комплексный подход. Весь секрет — в балансе четырёх ключевых элементов:

  • Силовые тренировки 2–3 раза в неделю. Они формируют мышечную массу, запускают метаболизм, создают «тонус» тела даже в покое.
  • Кардио — как дополнение. Но не как замена силовым.
  • Питание. Не про «только салатики», а про сбалансированную еду с белком, клетчаткой, жирами и углеводами.
  • Восстановление. Сон, отдых, отсутствие хронического стресса. Без этого всё похудение быстро откатывается.

Любовь к кардио

Потому что ощущение понятное: вспотел, устал, значит «поработал». Цифры на трекере — тоже радуют. Возникает иллюзия контроля.

А вот силовые кажутся скучными и вроде бы «менее эффективными». Хотя на деле — всё наоборот. Да, эффект от них не моментальный. Но он стойкий, глубокий и реально преображает тело.

Кардио затягивает

Если вы уже месяцами «топчете» беговую дорожку и не видите результата — пора менять подход. Вот что поможет:

  1. Добавьте силовые упражнения. Это не обязательно тренажёрный зал — подойдут утяжелители, упражнения с собственным весом, эспандеры.
  2. Сократите кардио до 2–3 раз в неделю. Причём лучше умеренные сессии. Замените пробежки на прогулки — они щадят тело.
  3. Обратите внимание на сон и питание. Диеты и недосып — главные враги фигуры. Иногда вес стоит не из-за еды, а из-за хронической усталости.

Кардио — важная часть активного образа жизни. Оно укрепляет сердце, тренирует дыхание, помогает бороться со стрессом. Но ждать от него чуда в похудении — наивно. Идеальное тело — это не марафон по беговой дорожке, а результат комплексной заботы о себе.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
