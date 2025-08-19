Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
УЗИ показало лишь кисту, а внутри был рак: история, в которую трудно поверить

Рак яичников 4 стадии обнаружили без симптомов — история пациентки из США
2:17
Здоровье

50-летняя Луиза Альтезе-Исидори из США никогда не жаловалась на здоровье. Она выглядела моложе своих лет, вела активный образ жизни и регулярно проходила обследования. На одном из таких плановых осмотров врачи обнаружили у неё небольшую кисту на яичнике — доброкачественную, не вызывающую опасений.

Женщина после операции
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина после операции

Но что-то внутри тревожило. Несмотря на отсутствие типичных симптомов — таких как резкая потеря веса, усталость или проблемы с пищеварением, — Луиза решила пройти повторное обследование, прислушавшись к внутреннему чувству беспокойства.

Момент истины: диагноз, от которого стынет кровь

«Когда врач увидел результаты, он изменился в лице», — вспоминает женщина в разговоре с журналистами New York Post.

Выяснилось, что её тело было буквально пронизано опухолями.

«Хирург увидел, что я вся в раковых опухолях», — говорит она.

Позже биопсия подтвердила страшный диагноз — рак яичников четвёртой стадии. Болезнь поразила и другие органы, включая толстую кишку и печень.

Операция ценой жизни: удалили семь органов

Для спасения жизни Луизе пришлось пройти через тяжелейшую операцию: врачи удалили сразу семь органов. Часть печени и толстой кишки всё же удалось сохранить. Несмотря на тяжесть диагноза и сложность лечения, женщина не сдалась.

Первые лучи надежды: ремиссия после химиотерапии

Первые хорошие новости появились после курса химиотерапии: уровень опухолевого маркера CA 125, часто повышенного при раке яичников, вернулся в норму. Это означало, что заболевание вошло в стадию ремиссии.

Полноценная жизнь после диагноза

«Я хочу по-новому взглянуть на рак четвёртой стадии. Я хочу, чтобы люди знали, что можно жить полноценной жизнью даже с колостомой. Важно помнить, что надежда есть. Это не тупик», — подчеркнула Луиза.

Сегодня она борется не только за собственное здоровье, но и за право других женщин знать, что даже самый страшный диагноз — не приговор, сообщает "Царьград".

Уточнения

Опера́ция — действие или их совокупность для достижения какой-либо цели.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Гигантская акула признана видом под угрозой исчезновения — данные МСОП
