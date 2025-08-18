Сначала перекус — потом гормональный сбой: чипсы ломают подростков изнутри

Диетолог предупредил о риске репродуктивных нарушений у подростков из-за чипсов

Врач-диетолог рассказал, когда ребёнку допустимо начинать есть чипсы — и почему с этим лучше не торопиться. По его словам, современные снеки содержат множество вредных добавок, опасных для развивающегося организма.

Чем позже — тем лучше

Скажем так: чем позже начать есть чипсы, тем будет лучше (но лучше вообще не начинать). То есть нужно дать возможность организму нормально сформироваться, телу выстроить нормальную гормональную ось, потому что в подростковом возрасте такая еда закладывает проблемы по репродуктивной системе на годы вперед.

Чипсы и гормональный фон

По словам диетолога, увлечение чипсами в юном возрасте может повлечь за собой серьёзные репродуктивные проблемы.

У мальчиков повышаются риски понижения уровня тестостерона и нарушений эректильной функции, у девочек — возможны проблемы с фертильностью, то есть с зачатием и вынашиванием детей.

Не только гормоны: ожирение, диабет и проблемы с ЖКТ

Постоянное потребление чипсов также провоцирует появление заболеваний желудочно-кишечного тракта, ожирения и даже сахарного диабета. Эти болезни в последние годы всё чаще диагностируются у подростков.

Вкусно, но опасно: как глутамат влияет на мозг ребёнка

Кроме того, чипсы содержат большое количество усилителей вкуса, например, тот же глутамат. Употребление этого вещества в больших количествах перегружает нервную систему, в итоге происходит снижение памяти, концентрации внимания, нарушение контроля над психоэмоциональным поведением. То есть чипсы — это пища, которая медленно, но верно бьет по всем системам, ухудшая состояние здоровья ребенка целостно.

Что вместо чипсов: безопасные альтернативы

Замените магазинные снеки более полезными продуктами, которые не нанесут вреда здоровью: орехи, сухофрукты или чипсы из натуральных ингредиентов могут быть хорошей альтернативой, сообщает aif.ru.

