Поза, которая медленно разрушает мозг: как мы сами запускаем головную боль

Головная боль из-за смартфона: врач объяснила связь с осанкой и зрительным напряжением
Здоровье

Когда вы в последний раз задумывались о том, как держите телефон, читая с него текст? Прямо сейчас попробуйте обратить внимание на свою позу. Телефон на уровне глаз, шея прямая, плечи расслаблены? Или вы наклонены, а голова тянет шею вниз, создавая дополнительную нагрузку?

Сильная головная боль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сильная головная боль

Если вы узнали в этом описании себя — значит, ваша шея сейчас находится в неестественном положении. Это может создавать повышенное давление на шейный отдел позвоночника, ухудшать кровоток в сонных артериях и ограничивать поступление кислорода к мозгу. Как итог — головные боли, проблемы с концентрацией, а со временем и стойкие нарушения осанки.

Головные боли в эпоху гаджетов

Головные боли — это довольно распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. Если вы замечаете, что головные боли стали вашим постоянным спутником, возможно, стоит обратить внимание на то, как вы используете свои гаджеты, такие как телефоны и компьютеры.

Вот три главные причины, почему технологии могут быть источником боли:

1. Постоянное напряжение глаз

Часы, проведённые перед экраном, перегружают зрение. Глаза становятся сухими, устают, появляется напряжение. Всё это — частый триггер для головной боли. Особенно если вы не делаете перерывы и смотрите на экран с близкого расстояния.

2. Плохая осанка

Неправильная поза во время работы за компьютером может вызвать напряжение в шее и плечах. Это, в свою очередь, может стать причиной головной боли. Часто пользователи не замечают, как они подсаживаются к компьютеру или держат телефон в неудобной позиции.

Когда вы долго сидите с опущенной головой или сгорбленной спиной, тело испытывает стресс. И даже если вы этого не замечаете сразу, со временем это приводит к хроническим болям.

3. Перегрузка мозга

Соцсети, постоянные уведомления, бесконечные переключения между задачами — всё это не даёт мозгу отдыхать. Информационный перегруз и стресс со временем трансформируются в физические симптомы, включая головные боли.

Как облегчить головные боли: простые советы

Если вы замечаете, что головные боли случаются чаще, попробуйте внедрить в жизнь простые привычки:

1. Делайте перерывы по правилу 20-20-20

Каждые 20 минут отвлекайтесь от экрана, чтобы посмотреть на объект в 6 метрах от вас на 20 секунд. Это помогает глазам расслабиться и снижает напряжение.

2. Следите за осанкой

Сидите прямо, особенно если работаете за компьютером. Используйте эргономичное кресло, отрегулируйте высоту стола. Даже небольшие изменения могут улучшить самочувствие.

3. Сократите экранное время

Поставьте себе лимиты: уменьшите время в соцсетях, отключите лишние уведомления, оставьте время на «цифровой детокс».

4. Используйте приложения-контроллеры

Скачайте приложения, которые напоминают о перерывах, отслеживают экранное время и помогают не залипать в телефоне часами.

5. Больше движения

Регулярные физические упражнения снижают напряжение в мышцах, улучшают кровообращение и помогают справляться со стрессом — всё это снижает риск головной боли.

Если вы всё чаще сталкиваетесь с головной болью, стоит пересмотреть свои цифровые привычки. Телефоны и компьютеры — не враги, но неправильное обращение с ними может повлиять на здоровье. Забота о себе начинается с мелочей — в том числе с того, как вы держите телефон и сидите за компьютером, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Головна́я боль — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
