Поза, которая медленно разрушает мозг: как мы сами запускаем головную боль

Когда вы в последний раз задумывались о том, как держите телефон, читая с него текст? Прямо сейчас попробуйте обратить внимание на свою позу. Телефон на уровне глаз, шея прямая, плечи расслаблены? Или вы наклонены, а голова тянет шею вниз, создавая дополнительную нагрузку?
Если вы узнали в этом описании себя — значит, ваша шея сейчас находится в неестественном положении. Это может создавать повышенное давление на шейный отдел позвоночника, ухудшать кровоток в сонных артериях и ограничивать поступление кислорода к мозгу. Как итог — головные боли, проблемы с концентрацией, а со временем и стойкие нарушения осанки.
Головные боли — это довольно распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. Если вы замечаете, что головные боли стали вашим постоянным спутником, возможно, стоит обратить внимание на то, как вы используете свои гаджеты, такие как телефоны и компьютеры.
Вот три главные причины, почему технологии могут быть источником боли:
Часы, проведённые перед экраном, перегружают зрение. Глаза становятся сухими, устают, появляется напряжение. Всё это — частый триггер для головной боли. Особенно если вы не делаете перерывы и смотрите на экран с близкого расстояния.
Неправильная поза во время работы за компьютером может вызвать напряжение в шее и плечах. Это, в свою очередь, может стать причиной головной боли. Часто пользователи не замечают, как они подсаживаются к компьютеру или держат телефон в неудобной позиции.
Когда вы долго сидите с опущенной головой или сгорбленной спиной, тело испытывает стресс. И даже если вы этого не замечаете сразу, со временем это приводит к хроническим болям.
Соцсети, постоянные уведомления, бесконечные переключения между задачами — всё это не даёт мозгу отдыхать. Информационный перегруз и стресс со временем трансформируются в физические симптомы, включая головные боли.
Если вы замечаете, что головные боли случаются чаще, попробуйте внедрить в жизнь простые привычки:
Каждые 20 минут отвлекайтесь от экрана, чтобы посмотреть на объект в 6 метрах от вас на 20 секунд. Это помогает глазам расслабиться и снижает напряжение.
Сидите прямо, особенно если работаете за компьютером. Используйте эргономичное кресло, отрегулируйте высоту стола. Даже небольшие изменения могут улучшить самочувствие.
Поставьте себе лимиты: уменьшите время в соцсетях, отключите лишние уведомления, оставьте время на «цифровой детокс».
Скачайте приложения, которые напоминают о перерывах, отслеживают экранное время и помогают не залипать в телефоне часами.
Регулярные физические упражнения снижают напряжение в мышцах, улучшают кровообращение и помогают справляться со стрессом — всё это снижает риск головной боли.
Если вы всё чаще сталкиваетесь с головной болью, стоит пересмотреть свои цифровые привычки. Телефоны и компьютеры — не враги, но неправильное обращение с ними может повлиять на здоровье. Забота о себе начинается с мелочей — в том числе с того, как вы держите телефон и сидите за компьютером, сообщает ИА RuNews24.ru.
Головна́я боль — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.