Салат, который разрушает витамин С: чем опасно смешение огурцов и томатов

Совместное употребление огурцов и помидоров вызывает нагрузку на ЖКТ

Огурцы и помидоры — классика летнего салата. Но за лёгкостью и свежестью такого блюда скрывается конфликт, о котором говорят и аюрведа, и современные нутрициологи.

Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из огурцов и помидоров

Щёлочь против кислоты

Огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Вместе они запускают химические процессы, ведущие к образованию лишних солей в организме.

Разные скорости переваривания

Томаты усваиваются быстрее, а огурцы требуют больше времени. Пока вторые перевариваются, первые начинают бродить в желудке. Итог — нагрузка на ЖКТ и чувство тяжести.

Потеря витамина С

Главная польза помидоров — витамин С. Но фермент аскорбиназа, содержащийся в огурцах, разрушает его, лишая овощ ценной пользы.

Дискомфорт для желудка

комбинация вызывает газообразование;

кислоты из помидоров раздражают слизистую при медленном переваривании;

у людей с гастритом или чувствительным ЖКТ такое сочетание может привести к изжоге.

Влияние на баланс в организме

огурцы обладают мочегонным эффектом;

помидоры насыщены водой;

вместе они могут нарушить водно-солевое равновесие при частом употреблении.

Как сделать салат безопаснее

Полностью отказаться от привычного дуэта сложно, но есть хитрости:

добавьте зелень, авокадо или растительное масло — они смягчат негативный эффект;

употребляйте овощи отдельно, делая перерыв в 2-3 часа.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

