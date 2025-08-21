Салат, который разрушает витамин С: чем опасно смешение огурцов и томатов

Огурцы и помидоры — классика летнего салата. Но за лёгкостью и свежестью такого блюда скрывается конфликт, о котором говорят и аюрведа, и современные нутрициологи.
Огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Вместе они запускают химические процессы, ведущие к образованию лишних солей в организме.
Томаты усваиваются быстрее, а огурцы требуют больше времени. Пока вторые перевариваются, первые начинают бродить в желудке. Итог — нагрузка на ЖКТ и чувство тяжести.
Главная польза помидоров — витамин С. Но фермент аскорбиназа, содержащийся в огурцах, разрушает его, лишая овощ ценной пользы.
комбинация вызывает газообразование;
кислоты из помидоров раздражают слизистую при медленном переваривании;
у людей с гастритом или чувствительным ЖКТ такое сочетание может привести к изжоге.
огурцы обладают мочегонным эффектом;
помидоры насыщены водой;
вместе они могут нарушить водно-солевое равновесие при частом употреблении.
Полностью отказаться от привычного дуэта сложно, но есть хитрости:
добавьте зелень, авокадо или растительное масло — они смягчат негативный эффект;
употребляйте овощи отдельно, делая перерыв в 2-3 часа.
