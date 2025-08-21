Салат, который разрушает витамин С: чем опасно смешение огурцов и томатов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Совместное употребление огурцов и помидоров вызывает нагрузку на ЖКТ
1:34
Здоровье

Огурцы и помидоры — классика летнего салата. Но за лёгкостью и свежестью такого блюда скрывается конфликт, о котором говорят и аюрведа, и современные нутрициологи.

Салат из огурцов и помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из огурцов и помидоров

Щёлочь против кислоты

Огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Вместе они запускают химические процессы, ведущие к образованию лишних солей в организме.

Разные скорости переваривания

Томаты усваиваются быстрее, а огурцы требуют больше времени. Пока вторые перевариваются, первые начинают бродить в желудке. Итог — нагрузка на ЖКТ и чувство тяжести.

Потеря витамина С

Главная польза помидоров — витамин С. Но фермент аскорбиназа, содержащийся в огурцах, разрушает его, лишая овощ ценной пользы.

Дискомфорт для желудка

  • комбинация вызывает газообразование;

  • кислоты из помидоров раздражают слизистую при медленном переваривании;

  • у людей с гастритом или чувствительным ЖКТ такое сочетание может привести к изжоге.

Влияние на баланс в организме

  • огурцы обладают мочегонным эффектом;

  • помидоры насыщены водой;
    вместе они могут нарушить водно-солевое равновесие при частом употреблении.

Как сделать салат безопаснее

Полностью отказаться от привычного дуэта сложно, но есть хитрости:

  • добавьте зелень, авокадо или растительное масло — они смягчат негативный эффект;

  • употребляйте овощи отдельно, делая перерыв в 2-3 часа.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
