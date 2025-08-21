Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Витамины или сахарная ловушка? Секреты полезных перекусов

Орехи обеспечивают длительное насыщение, сухофрукты дают быстрый прилив энергии
1:59
Здоровье

Выбор перекуса иногда превращается в маленькую дилемму: горсть орехов или немного сухофруктов. Оба варианта кажутся правильными, но у каждого есть и польза, и подводные камни.

Орехи и сухофрукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Орехи и сухофрукты

Орехи: энергия и сытость

Орехи — настоящий концентрат питательных веществ.

  • Плюсы: содержат омега-кислоты, белок, витамины группы В, магний, цинк и селен. Дарят чувство сытости на несколько часов.

  • Минусы: очень калорийны. Горсть весом 20-30 грамм уже покрывает значительную часть суточной нормы энергии. Переесть их — проще простого.

Сухофрукты: сладкая подзарядка

Сухофрукты — концентрированные фрукты в мини-формате.

  • Плюсы: быстрый источник энергии за счёт натуральных сахаров, плюс клетчатка и антиоксиданты. Удобны в дороге и вне сезона свежих фруктов.

  • Минусы: сахара в них гораздо больше, чем в свежих плодах, а производители часто дополнительно подслащивают продукт сиропом. Итог — скачок энергии с быстрым спадом и новым чувством голода.

Орехи против сухофруктов: кто кого

  • По сытости выигрывают орехи: белки и жиры насыщают надолго.

  • По скорости энергии лидируют сухофрукты: они дают мгновенный заряд, но ненадолго.

Золотая середина — микс

Идеальное решение — сочетание орехов и сухофруктов. Орехи дают долгую сытость, а сухофрукты — быстрый старт энергии. Такой дуэт создаёт баланс белков, жиров и углеводов, поддерживая силы без резких перепадов.

Как выбрать правильно

  • Орехи — только без соли, глазури и карамели.

  • Сухофрукты — без добавленного сахара и консервантов, лучше натуральной сушки.

  • Оптимальная порция: 20-30 г орехов или 30-40 г сухофруктов.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
