Деменция не приговор: новая программа заставила мозг работать, как в 30 лет

3:14
Здоровье

Снижение когнитивных функций — один из самых тревожных признаков старения. Однако свежие данные американского исследования U. S. POINTER, представленного на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Торонто, дают надежду.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Оказалось, что простые изменения в повседневной жизни — питание, физическая активность и тренировка мозга — способны замедлить или даже предотвратить ухудшение памяти, внимания и мышления у пожилых людей. Особенно важно, что программа оказалась эффективной даже у участников с повышенным риском деменции.

Что делали участники

В исследовании приняли участие более 2100 человек в возрасте от 60 до 79 лет. Все они имели факторы риска когнитивных нарушений: сидячий образ жизни, нездоровое питание, проблемы с обменом веществ или сердцем, а также случаи деменции в семье.

Участников разделили на две группы. Первая проходила интенсивную, структурированную программу:

  • Диета для мозга (подобная средиземноморской, с упором на овощи, рыбу и цельные злаки);

  • Физическая активность — аэробные и силовые тренировки, упражнения на гибкость;

  • Умственные нагрузки — ежедневные когнитивные задания и участие в интеллектуальной и социальной активности (например, с использованием платформы BrainHQ);

  • Регулярные встречи с медицинскими специалистами — всего 38 сеансов за два года.

Вторая группа также получала рекомендации, но в свободной форме: всего шесть командных встреч и самостоятельный выбор темпа и подхода к изменениям.

Несмотря на различия в интенсивности, 89% участников завершили исследование.

Результаты впечатляют

"Вмешательство оказалось эффективным для широкой репрезентативной группы — независимо от пола, этнической принадлежности, генетического риска или состояния сердечно-сосудистой системы", — сообщил президент Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, доктор Джоанн Пайк.

В течение двух лет участники первой группы продемонстрировали статистически значимое улучшение по когнитивным показателям: внимание, память, языковые навыки, способность планировать и выполнять несколько задач. Особенно заметны были успехи у тех, кто выполнял все рекомендации в полной мере.

Без таблеток — только привычки

Важно, что улучшения были достигнуты без лекарств. Это даёт надежду на разработку новых комбинированных подходов к лечению: с акцентом не только на фармацевтику, но и на образ жизни.

подчеркнула:

"Следующее поколение методов лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, скорее всего, будет сочетать медикаментозные и немедикаментозные стратегии", — подчеркнула главный научный сотрудник Ассоциации Хизер Снайдер.

Профилактика когнитивных нарушений — это уже не только вопрос генетики или возраста. Это ещё и вопрос повседневных решений: что мы едим, как двигаемся и насколько активно тренируем мозг.

Уточнения

Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
