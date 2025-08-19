Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обычная таблетка — и вы не почувствуете, как начнёт страдать печень и кожа

Витамины группы B могут вызвать сыпь, зуд и проблемы с ЖКТ
Здоровье

Витамины группы B считаются одними из самых безопасных. Их избыток, как правило, не накапливается в организме, а выводится естественным путём — с мочой. Однако даже такие "безопасные" вещества могут при определённых условиях вызывать побочные эффекты, особенно если речь идёт о витаминах B3, B6 и B9. Иногда возможны и аллергические реакции.

Витамин Д
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамин Д

Когда страдает кожа

Особенно часто реакции на коже вызывает витамин B3, он же ниацин или никотиновая кислота. Это один из немногих витаминов группы B, для которого существует установленный безопасный предел суточного потребления. При превышении допустимой дозы могут наблюдаться:

  • Покраснение кожи;

  • Зуд и сыпь;

  • Воспаление;

  • Повышенная чувствительность к свету;

  • Крапивница.

Стоит учитывать, что многие препараты содержат дополнительные вещества, которые также могут влиять на кожу.

Желудок и кишечник: не всегда благодарны

Приём высоких доз витамина B3 (около 1 г и выше) может вызвать проблемы с пищеварением. В число распространённых симптомов входят:

  • Тошнота;

  • Рвота;

  • Диарея;

  • Боль в животе;

  • Нарушение работы печени (в редких случаях).

Даже лёгкие желудочно-кишечные расстройства могут стать поводом пересмотреть дозировку или форму приёма витаминов.

Витамин B9 может скрыть дефицит B12

Фолиевая кислота (витамин B9), особенно в больших дозах, способна "замаскировать" дефицит витамина B12. Это опасно тем, что симптомы B12-дефицита могут долгое время не проявляться, а между тем развиваются серьёзные неврологические нарушения.

Такой эффект особенно актуален для людей, которым назначены антифолатные препараты, например, при малярии или псориазе. В этих случаях приём фолиевой кислоты может мешать основному лечению.

Проблемы с нервной системой

Витамин B6 при чрезмерном употреблении — от 1000 мг в сутки и выше — может вызывать чувствительную невропатию. Это состояние, при котором страдают периферические нервы. Возможные симптомы:

  • Онемение конечностей;

  • Покалывание в пальцах;

  • Жгучая боль в руках и ногах.

Подобные симптомы требуют немедленной отмены препарата и консультации с врачом.

Аллергические реакции

Некоторые побочные эффекты связаны не с самим витамином B, а с реакцией организма на вспомогательные вещества в составе препаратов. Возможные проявления:

  • Крапивница;

  • Отёк лица и слизистых;

  • Зуд;

  • Проблемы с дыханием (в редких случаях — ангионевротический отёк).

Прежде чем начинать приём витаминных добавок, стоит внимательно изучить состав и проконсультироваться со специалистом, особенно если у вас есть склонность к аллергии.

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
