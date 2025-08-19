Каждый третий рискует: как псориаз превращает тело в зону боевых действий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, причины которого до конца не изучены. Однако известно, что у болезни есть генетическая предрасположенность: если один из родителей болен, риск у ребёнка достигает 30%.

Псориаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Псориаз

Хотя псориаз часто воспринимается как кожная досада, его последствия могут быть серьёзными. Примерно в 20% случаев болезнь принимает тяжёлую форму, способную повлиять на качество жизни и даже привести к инвалидности — особенно при развитии псориатического артрита.

Как распознать псориаз

Самый частый симптом — красные воспалённые бляшки, покрытые шелушащимися чешуйками. Они чешутся, вызывают жжение, могут появляться на локтях, коленях, пояснице, волосистой части головы. Порой — на лице, ногтях и даже слизистых.

Существует несколько форм псориаза:

  • Бляшечный (в 95% случаев) — локализуется на участках трения.

  • Пустулёзный — одна из самых тяжёлых форм, сопровождается желтоватыми пузырьками.

  • Ногтевой — вызывает деформации, болезненность и даже потерю ногтей.

  • Ладонно-подошвенный — приводит к болезненным трещинам и ограничивает подвижность.

  • Складчатый — поражает участки между кожными складками, часто сопровождается мацерацией и риском инфекции.

Диагноз и лечение: как действовать

Псориаз может быть спутан с экземой или микозом, поэтому точную диагностику проводит дерматолог. Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от формы и тяжести заболевания. Чаще всего применяются кортикостероидные кремы и препараты витамина D3. В тяжёлых случаях назначаются системные препараты — таблетки, инъекции или капельницы.

Соблюдение схемы лечения снижает частоту обострений и улучшает общее самочувствие.

Что может усугубить псориаз

Некоторые факторы могут спровоцировать обострение:

  • Стресс и эмоциональные перегрузки;

  • Травмы кожи, включая порезы и царапины;

  • Ношение тесной одежды;

  • Неподходящие косметические средства;

  • Табак, алкоголь и перенесённые инфекции.

Избегание этих триггеров позволяет дольше сохранять ремиссию и чувствовать себя лучше.

Как научиться жить с псориазом

Псориаз — не приговор, а образ жизни. Простые ежедневные действия помогают снизить его влияние:

  • Увлажнение кожи кремами или маслами.

  • Здоровый сон, спорт и минимизация стресса.

  • Поддержка близких, открытость и разговор о диагнозе.

  • Уход за кожей лица с помощью подходящей косметики.

  • Планирование отдыха: море и солнце часто улучшают состояние кожи.

Уточнения

Псориаз — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
