Каждый третий рискует: как псориаз превращает тело в зону боевых действий

Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, причины которого до конца не изучены. Однако известно, что у болезни есть генетическая предрасположенность: если один из родителей болен, риск у ребёнка достигает 30%.
Хотя псориаз часто воспринимается как кожная досада, его последствия могут быть серьёзными. Примерно в 20% случаев болезнь принимает тяжёлую форму, способную повлиять на качество жизни и даже привести к инвалидности — особенно при развитии псориатического артрита.
Самый частый симптом — красные воспалённые бляшки, покрытые шелушащимися чешуйками. Они чешутся, вызывают жжение, могут появляться на локтях, коленях, пояснице, волосистой части головы. Порой — на лице, ногтях и даже слизистых.
Существует несколько форм псориаза:
Бляшечный (в 95% случаев) — локализуется на участках трения.
Пустулёзный — одна из самых тяжёлых форм, сопровождается желтоватыми пузырьками.
Ногтевой — вызывает деформации, болезненность и даже потерю ногтей.
Ладонно-подошвенный — приводит к болезненным трещинам и ограничивает подвижность.
Складчатый — поражает участки между кожными складками, часто сопровождается мацерацией и риском инфекции.
Псориаз может быть спутан с экземой или микозом, поэтому точную диагностику проводит дерматолог. Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от формы и тяжести заболевания. Чаще всего применяются кортикостероидные кремы и препараты витамина D3. В тяжёлых случаях назначаются системные препараты — таблетки, инъекции или капельницы.
Соблюдение схемы лечения снижает частоту обострений и улучшает общее самочувствие.
Некоторые факторы могут спровоцировать обострение:
Стресс и эмоциональные перегрузки;
Травмы кожи, включая порезы и царапины;
Ношение тесной одежды;
Неподходящие косметические средства;
Табак, алкоголь и перенесённые инфекции.
Избегание этих триггеров позволяет дольше сохранять ремиссию и чувствовать себя лучше.
Псориаз — не приговор, а образ жизни. Простые ежедневные действия помогают снизить его влияние:
Увлажнение кожи кремами или маслами.
Здоровый сон, спорт и минимизация стресса.
Поддержка близких, открытость и разговор о диагнозе.
Уход за кожей лица с помощью подходящей косметики.
Планирование отдыха: море и солнце часто улучшают состояние кожи.
