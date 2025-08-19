Каждый третий рискует: как псориаз превращает тело в зону боевых действий

При псориазе важно исключить стресс, травмы кожи и инфекции ЛОР-органов

Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, причины которого до конца не изучены. Однако известно, что у болезни есть генетическая предрасположенность: если один из родителей болен, риск у ребёнка достигает 30%.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Псориаз

Хотя псориаз часто воспринимается как кожная досада, его последствия могут быть серьёзными. Примерно в 20% случаев болезнь принимает тяжёлую форму, способную повлиять на качество жизни и даже привести к инвалидности — особенно при развитии псориатического артрита.

Как распознать псориаз

Самый частый симптом — красные воспалённые бляшки, покрытые шелушащимися чешуйками. Они чешутся, вызывают жжение, могут появляться на локтях, коленях, пояснице, волосистой части головы. Порой — на лице, ногтях и даже слизистых.

Существует несколько форм псориаза:

Бляшечный (в 95% случаев) — локализуется на участках трения.

Пустулёзный — одна из самых тяжёлых форм, сопровождается желтоватыми пузырьками.

Ногтевой — вызывает деформации, болезненность и даже потерю ногтей.

Ладонно-подошвенный — приводит к болезненным трещинам и ограничивает подвижность.

Складчатый — поражает участки между кожными складками, часто сопровождается мацерацией и риском инфекции.

Диагноз и лечение: как действовать

Псориаз может быть спутан с экземой или микозом, поэтому точную диагностику проводит дерматолог. Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от формы и тяжести заболевания. Чаще всего применяются кортикостероидные кремы и препараты витамина D3. В тяжёлых случаях назначаются системные препараты — таблетки, инъекции или капельницы.

Соблюдение схемы лечения снижает частоту обострений и улучшает общее самочувствие.

Что может усугубить псориаз

Некоторые факторы могут спровоцировать обострение:

Стресс и эмоциональные перегрузки;

Травмы кожи, включая порезы и царапины;

Ношение тесной одежды;

Неподходящие косметические средства;

Табак, алкоголь и перенесённые инфекции.

Избегание этих триггеров позволяет дольше сохранять ремиссию и чувствовать себя лучше.

Как научиться жить с псориазом

Псориаз — не приговор, а образ жизни. Простые ежедневные действия помогают снизить его влияние:

Увлажнение кожи кремами или маслами.

Здоровый сон, спорт и минимизация стресса.

Поддержка близких, открытость и разговор о диагнозе.

Уход за кожей лица с помощью подходящей косметики.

Планирование отдыха: море и солнце часто улучшают состояние кожи.

Уточнения

Псориаз — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

