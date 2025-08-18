Сломанные кости и равнодушие: родители Карелии бьют тревогу

В Карелии у ребёнка с переломами рук врачи диагностировали ушиб

В небольшом городе Лахденпохья, расположенном в Карелии, произошёл случай, который всколыхнул местное сообщество. На прошлой неделе школьник получил серьёзную травму: 15 августа мальчик неудачно упал на руки и на несколько секунд потерял сознание. Испуганная мать сразу отвезла его в местную больницу.

Осмотр врачей оказался поверхностным. Они предположили, что у ребёнка лишь растяжение или ушиб, и не стали направлять его на рентген.

"РЕНТГЕН даже не предложили сделать!!! У ребёнка руки болели сильно", — пишет местная жительница в паблике "ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!".

Однако уже на следующий день ситуация ухудшилась. Женщина вместе с сыном отправилась в Петрозаводск, где в столице республики мальчику наконец сделали полноценное обследование. Диагноз оказался гораздо серьёзнее: переломы обеих рук. Подростку наложили гипс и назначили лечение.

Бурная реакция в соцсетях

История быстро вызвала широкий отклик. Многие жители Карелии обсуждали произошедшее в пабликах и форумах. Одни поддерживали женщину, другие, наоборот, упрекали её в недостаточной настойчивости.

"Наша скорая оплошала, тут понятно… Но родитель, ты сам то куда смотрел??? Почему не настояли на том, чтобы ребенку сделали рентген???", — написал один из пользователей.

В то же время часть местных жителей подчеркнула, что в их практике подобных случаев не было, и помощь в Лахденпохье всегда оказывалась на достойном уровне.

"Ну не знаю, сколько раз обращались на скорую — всегда оказывали помощь. Посоветуют, подскажут, такое ощущение, что прям не про нашу скорую написано. Но действительно, от смены, кто работает, многое зависит, отношение у всех разное", — подчеркнул местный житель.

Такое разделение мнений наглядно показывает: качество медицинской помощи в небольших городах во многом зависит от конкретных врачей и их внимательности, сообщает karelinform.ru.

Почему ошибки случаются

Врачи отмечают, что неверные диагнозы при травмах — распространённая проблема. Особенно часто подобное происходит в малых городах, где не хватает специалистов и современного оборудования. По данным медицинских ассоциаций, ошибки на первичном этапе диагностики фиксируются примерно в каждом пятом случае.

Рентген — элементарный метод выявления переломов, но даже он не всегда назначается. Причины разные: от перегруженности медперсонала до недооценки жалоб пациентов. В итоге страдают дети, у которых из-за несвоевременной помощи увеличивается срок восстановления и появляется риск осложнений.

Доверие к врачам и ответственность родителей

Случай в Лахденпохье вызвал дискуссию не только о профессионализме медиков, но и о роли родителей. В стрессовой ситуации многие склонны доверять врачам, не задавая лишних вопросов. Однако именно настойчивость родителей может стать решающей: дополнительное обследование часто выявляет скрытые травмы, которые сложно заметить при обычном осмотре.

В крупных городах родители чаще требуют рентген или другие исследования, а вот в районных больницах люди нередко полагаются только на мнение врача. Это создаёт дополнительный риск, ведь любая ошибка приводит к тяжёлым последствиям.

Что будет дальше

Сейчас мальчик проходит лечение в Петрозаводске. Возможно, история станет поводом для проверки работы местной больницы. Подобные случаи обычно привлекают внимание региональных властей и министерства здравоохранения: в первую очередь им важно понять, почему подростку не сделали базовое обследование сразу.

Этот эпизод ещё раз показал, насколько важна внимательность и со стороны врачей, и со стороны родителей. Простая процедура могла бы избавить ребёнка и семью от лишних страданий и сохранить доверие к системе здравоохранения, которое в малых городах и без того далеко не всегда устойчиво.

Уточнения

