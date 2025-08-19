Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Лазарева* рассказала о страхе перед будущим из-за расширяющейся пропасти
Шэрон Стоун скептически оценила планы перезапуска Основного инстинкта
Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин
Автоэксперт рассказал о способе снижения шума в салоне без автосервиса
Фитнес после 40: названы 5 простых упражнений от тренера для здоровья и силы
Дерматолог Кинг: салициловая кислота и ретиноиды уменьшают поры
Испания создаст комиссию из 13 министерств для подготовки к солнечному затмению
Белый цвет и тёплые оттенки впускают больше света в комнату
Диетолог Елена Соломатина: тунец и тиляпия опасны при хронических болезнях и слабом обмене веществ

Атеросклероз подкрался незаметно: он молчит, но беспощадно разрушает организм

Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила: атеросклероз разрушает организм бессимптомно
1:56
Здоровье

Атеросклероз сосудов — хроническое заболевание, при котором на внутренней поверхности артерий формируются атеросклеротические бляшки, сужающие просвет сосудов и ухудшающие кровоток. Врач-кардиолог "СМ-Клиники" Анастасия Фомичева предупреждает, что атеросклероз часто протекает бессимптомно и медленно прогрессирует, оставаясь незамеченным до появления серьезных осложнений.

Кровеносный сосуд
Фото: scientificanimations.com by https://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кровеносный сосуд

"Атеросклероз не болит, но при этом тихо разрушает организм. Он прогрессирует медленно и часто остается незамеченным, пока не возникают серьезные осложнения", — предупредила Фомичева.

Симптомы атеросклероза зависят от пораженных артерий. При атеросклерозе коронарных артерий могут возникать боли или дискомфорт в груди, одышка и снижение выносливости. Поражение сосудов шеи проявляется головокружениями, головными болями и шумом в ушах. Атеросклероз нижних конечностей вызывает перемежающуюся хромоту, боли и судороги в ногах, а также чувство холода в стопах. Поражение мозговых артерий может негативно сказаться на памяти и концентрации внимания, а также привести к инсульту.

Игнорирование симптомов может быть опасным, так как атеросклероз может вызвать острую ишемию конечностей с риском ампутации, инсульт, инфаркт миокарда и хроническую недостаточность кровообращения, которая нарушает работу жизненно важных органов, сообщает Газета.Ru.

Для своевременного выявления заболевания рекомендуется пройти обследование, включающее анализ крови на липидный профиль и ультразвуковое исследование сонных, мозговых артерий и артерий ног. Коронарные артерии не видны на УЗИ, поэтому для оценки их проходимости используется коронароангиография.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов под интиму сосудов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам
Садоводство, цветоводство
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Названы безопасные способы остановки автомобиля при отказе тормозной системы
Сергей Романович рассказал о трудностях эмиграции с семьёй
Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила: атеросклероз разрушает организм бессимптомно
Говырин: зарплаты бюджетников в России вырастут в октябре 2025 года
Медведев заявил, что коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть Трампа
Паук-оса Аргиопа Брюнниха распространяется в Татарстане и соседних регионах — данные энтомологов
Огородники используют марганцовку для профилактики болезней и вредителей капусты
Госдума предложила узаконить джиппинг и ввести правила безопасности экскурсий
Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука
Доктор Азиз назвал 7 продуктов, замедляющих старение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.