Атеросклероз подкрался незаметно: он молчит, но беспощадно разрушает организм

Атеросклероз сосудов — хроническое заболевание, при котором на внутренней поверхности артерий формируются атеросклеротические бляшки, сужающие просвет сосудов и ухудшающие кровоток. Врач-кардиолог "СМ-Клиники" Анастасия Фомичева предупреждает, что атеросклероз часто протекает бессимптомно и медленно прогрессирует, оставаясь незамеченным до появления серьезных осложнений.

Кровеносный сосуд

"Атеросклероз не болит, но при этом тихо разрушает организм. Он прогрессирует медленно и часто остается незамеченным, пока не возникают серьезные осложнения", — предупредила Фомичева.

Симптомы атеросклероза зависят от пораженных артерий. При атеросклерозе коронарных артерий могут возникать боли или дискомфорт в груди, одышка и снижение выносливости. Поражение сосудов шеи проявляется головокружениями, головными болями и шумом в ушах. Атеросклероз нижних конечностей вызывает перемежающуюся хромоту, боли и судороги в ногах, а также чувство холода в стопах. Поражение мозговых артерий может негативно сказаться на памяти и концентрации внимания, а также привести к инсульту.

Игнорирование симптомов может быть опасным, так как атеросклероз может вызвать острую ишемию конечностей с риском ампутации, инсульт, инфаркт миокарда и хроническую недостаточность кровообращения, которая нарушает работу жизненно важных органов, сообщает Газета.Ru.

Для своевременного выявления заболевания рекомендуется пройти обследование, включающее анализ крови на липидный профиль и ультразвуковое исследование сонных, мозговых артерий и артерий ног. Коронарные артерии не видны на УЗИ, поэтому для оценки их проходимости используется коронароангиография.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов под интиму сосудов.

