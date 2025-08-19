Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
Российский союз туриндустрии: спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 21%

Звон в ушах: не игнорируйте этот тревожный сигнал — что скрывается за симптомом

Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
1:34
Здоровье

Шум в ушах (тиннитус) может быть симптомом различных заболеваний, включая депрессию, проблемы с сердцем и опухоли мозга. Он бывает субъективным, слышным только пациенту, и объективным, фиксируемым врачом.

Шум в ушах
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шум в ушах

Как рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Ксения Арифджанова, субъективный шум чаще всего связан с тревожными и депрессивными состояниями, и уже после идут болезни уха и нервной системы. При патологии уха шум ощущается со стороны поражения. Снижение или повышение слуха могут указывать на средний отит, а скрежет или треск — на воспаление или изменения в слуховых косточках.

У пожилых людей звон может сопровождаться ухудшением слуха, что указывает на поражение слухового нерва. Низкочастотный шум при болезни Меньера предшествует приступам головокружения, сообщает Газета.Ru.

При тревожных расстройствах шум ощущается во всей голове и лечится противотревожными препаратами, антидепрессантами и когнитивно-поведенческой терапией. Объективный шум может быть связан с пороками сердца, опухолями, инородными телами в ухе или спазмами мышц среднего уха, что врач может услышать с фонендоскопом.

Атеросклероз сосудов мозга и остеохондроз не вызывают шум в ушах, как считалось ранее. Важно не откладывать визит к врачу при появлении шума, чтобы установить причину и предотвратить осложнения.

Уточнения

Тинни́тус (от лат. tinnīre — «позвякивать или звенеть как колокольчик») — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Недвижимость
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Непутевый путь Феллини: от карикатуриста до короля итальянского кино с Джульеттой Мазиной
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.