Звон в ушах: не игнорируйте этот тревожный сигнал — что скрывается за симптомом

Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца

Шум в ушах (тиннитус) может быть симптомом различных заболеваний, включая депрессию, проблемы с сердцем и опухоли мозга. Он бывает субъективным, слышным только пациенту, и объективным, фиксируемым врачом.

Как рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Ксения Арифджанова, субъективный шум чаще всего связан с тревожными и депрессивными состояниями, и уже после идут болезни уха и нервной системы. При патологии уха шум ощущается со стороны поражения. Снижение или повышение слуха могут указывать на средний отит, а скрежет или треск — на воспаление или изменения в слуховых косточках.

У пожилых людей звон может сопровождаться ухудшением слуха, что указывает на поражение слухового нерва. Низкочастотный шум при болезни Меньера предшествует приступам головокружения, сообщает Газета.Ru.

При тревожных расстройствах шум ощущается во всей голове и лечится противотревожными препаратами, антидепрессантами и когнитивно-поведенческой терапией. Объективный шум может быть связан с пороками сердца, опухолями, инородными телами в ухе или спазмами мышц среднего уха, что врач может услышать с фонендоскопом.

Атеросклероз сосудов мозга и остеохондроз не вызывают шум в ушах, как считалось ранее. Важно не откладывать визит к врачу при появлении шума, чтобы установить причину и предотвратить осложнения.

Уточнения

Тинни́тус (от лат. tinnīre — «позвякивать или звенеть как колокольчик») — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

